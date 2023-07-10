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Байден и Сунак обсудят предоставление Украине кассетных боеприпасов — BBC

Байден и Сунак обсудят предоставление Украине кассетных боеприпасов — BBC
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден прилетел в Великобританию на фоне того, как несколько союзников раскритиковали его решение отправить кассетные боеприпасы Украине.

Об этом сообщает BBC.

Указано, что Британия и Канада являются одними из тех стран, которые выразили обеспокоенность поставкой бомб, которые широко запрещены из-за опасности, которую они представляют для гражданского населения.

В понедельник, 10 июля, Байден встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Ожидается, что они обсудят различные вопросы, в том числе и войну РФ против Украины.

Сунак не критиковал своего американского коллегу после заявления о предоставлении кассетных боеприпасов, но заявил, что Британия является одной из 123 стран, подписавших Конвенцию, которая запрещает производство и использование этого оружия.

BBC отмечает, что другие союзники США пошли дальше в своей критике. Так, Новая Зеландия, страна-партнер НАТО, заявила, что эти боеприпасы могут нанести “огромный вред невинным людям”.

Ранее эксперт объяснил, как кассетные боеприпасы помогут ВСУ в контрнаступлении.

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Источник: BBC
Великобритания, касетні боєприпаси, США, Украина
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

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