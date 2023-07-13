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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В армии РФ паника и бардак? Куда исчез Суровикин, что с Пригожиным и о чем говорит отставка Попова

попов суровікін

Российского генерала Ивана Попова, который командовал оккупационными войсками на Юге Украины, уволили после его доклада о проблемах в российской армии.

Попов был командующим 58-й общевойсковой армии, которая участвовала в боях в Запорожской области. Он является одним из старейших офицеров, участвовавших в кровавой российской кампании в Украине.

Попов заявил, что поднял вопрос об отсутствии контрбатарейной борьбы, станций артиллерийской разведки и массовой гибели и ранения оккупантов от украинской артиллерии. Свое заявление он сделал в голосовом сообщении, опубликованном в Telegram.

Запись разместил депутат российского парламента Андрей Гурулев.

По словам Попова, министр обороны РФ Сергей Шойгу “подписал приказ и избавился от меня”. Генерал в аудиосообщении обвинил кремлевского чиновника в государственной измене.

— Наш старший начальник ударил с тыла, коварно и подло обезглавив армию в самый сложный и напряженный момент, — сказал Попов.

Штаб 58-й общевойсковой армии дислоцируется во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области.

Увольнение Попова происходит на фоне спекуляций о местонахождении другого генерала, Сергея Суровикина, который не появлялся на публике после неудачного мятежа ЧВК Вагнера в июне.

По словам главы Комитета по вопросам обороны российской Думы Андрея Картаполова, Суровикин сейчас “отдыхает”, поэтому он недоступен.

— Попов не жалуется — он делает такое жесткое заявление, обвиняя старших начальников, как у них полагается говорить, в предательстве. И это все говорит о развале высшего руководства вооруженных сил и о развале, как мне кажется, высшего руководства Российской Федерации как государства, — сказал в интервью Настоящему времени российский политолог Леонид Гозман.

Что касается Пригожина, которого не видели на публике со времен его бунта, то в Британии считают, что он жив, но может находиться в тюрьме.

Генерал в отставке Роберт Абрамс, который ранее служил командующим американских сил в Корее, сказал в интервью ABC News, что сомневается, что “мы еще когда-нибудь увидим Пригожина на публике”.

— Я думаю, что его либо будут скрывать, либо отправят в тюрьму, либо сделают что-то другое, но я сомневаюсь, что мы когда-нибудь увидим его снова, — сказал он.

Ранее New York Times, ссылаясь на слова американских чиновников, сообщал, что Суровикин был проинформирован о планах Евгения Пригожина относительно бунта.

Последний раз Суровикин появился на публике в пятницу 23 июня, когда начался бунт вагнеровцев. Тогда он в видеообращении просил прекратить восстание. Документы, полученные российским центром расследований Досье и переданные CNN, свидетельствуют о том, что Суровикин был VIP-членом ЧВК Вагнера.

Фото: Twitter/Teoyaomiquu; скриншот: Минобороны РФ

Источник: CNN, Sky News
Армия России, Война в Украине, Міноборони РФ, Росія
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
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