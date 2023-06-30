Генерал Суровикин был тайным VIP-членом ЧВК Вагнера – CNN

Российский генерал Сергей Суровикин, которого уже несколько дней не видели на публике, был тайным VIP-членом частной военной компании Вагнера. Об этом пишет CNN, ссылаясь на документы, эксклюзивно предоставленные изданию.

По данным российского центра расследований Досье, Суровикин имел личный регистрационный номер в компании Вагнера, он фигурирует в списке из не менее 30 других высокопоставленных российских военных и разведчиков, которые также являются VIP-членами ЧВК.

Пока непонятно, что предусматривает такое членство в Вагнере, в частности и финансовую выгоду, поскольку в ЧВК не ответили на запрос издания.

— Известно, что Суровикин имел связи с группой наемников, но документы вызывают вопросы о близости высокопоставленных российских военных и ЧВК, — пишет автор публикации.

На днях издание New York Times сообщило, что бывший командующий войсками РФ в Украине Сергей Суровикин, которого называют “генерал Армагеддон” из-за его преступных приказов бомбить Сирию, знал о подготовке мятежа главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.

По данным на официальных лиц США, возможный альянс между влиятельным Суровикиным и Пригожиным объясняет, почему главарь вагнеровцев до сих пор жив.

Источник : CNN

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