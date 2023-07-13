В армії РФ паніка і безлад? Куди зник Суровікін, що з Пригожиним та про що свідчить відставка Попова
Російського генерала Івана Попова, який командував окупаційними військами на Півдні України, звільнили після його доповіді про проблеми в російській армії.
Попов був командувачем 58-ї загальновійськової армії, яка брала участь у боях у Запорізькій області. Він є одним із найстарших офіцерів, які брали участь у кривавій російській кампанії в Україні.
Попов заявив, що підняв питання про відсутність контрбатарейної боротьби, станцій артилерійської розвідки та масову загибель і поранення окупантів від української артилерії. Свою заяву він зробив у голосовому повідомленні, опублікованому в Telegram.
Запис розмістив депутат російського парламенту Андрій Гурульов.
За словами Попова, міністр оборони РФ Сергій Шойгу “підписав наказ і позбувся мене”. Генерал в аудіоповідомленні звинуватив кремлівського чиновника у державній зраді.
— Наш старший начальник вдарив із тилу, підступно і підло обезголовивши армію в найскладніший і найнапруженіший момент, – сказав Попов.
Штаб 58-ї загальновійськової армії дислокується у тимчасово окупованому Бердянську в Запорізькій області.
Звільнення Попова відбувається на тлі спекуляцій про місцезнаходження іншого генерала, Сергія Суровікіна, який не з’являвся на публіці після невдалого заколоту ПВК Вагнера у червні.
За словами голови Комітету з питань оборони російської Думи Андрія Картаполова, Суровікін зараз “відпочиває”, тому він недоступний.
— Попов не скаржиться – він робить таку жорстку заяву, звинувачуючи старших начальників, як у них годиться говорити, у зраді. І це все говорить про розвал вищого керівництва збройних сил і про розвал, як мені здається, вищого керівництва Російської Федерації як держави, – сказав в інтерв’ю Настоящему времени російський політолог Леонід Гозман.
Щодо Пригожина, якого не бачили на публіці з часів його бунту, то у Британії вважають, що він живий, але може перебувати у в’язниці.
Генерал у відставці Роберт Абрамс, який раніше служив командувачем американських сил у Кореї, сказав в інтерв’ю ABC News, що сумнівається, що “ми ще колись побачимо Пригожина на публіці”.
— Я думаю, що його або переховуватимуть, або відправлять до в’язниці, або зроблять щось інше, але я сумніваюся, що ми колись побачимо його знову, – сказав він.
Раніше New York Times, посилаючись на слова американських чиновників, повідомляв, що Суровікін був поінформований про плани Євгена Пригожина щодо бунту.
Востаннє Суровікін з’явився на публіці в п’ятницю 23 червня, коли почався бунт вагнерівців. Тоді він у відеозверненні просив припинити повстання. Документи, отримані російським центром розслідувань Досьє і передані CNN, свідчать про те, що Суровікін був VIP-членом ПВК Вагнера.
Фото: Twitter/Teoyaomiquu; скриншот: Міноборони РФ
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