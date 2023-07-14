Мятеж Пригожина привел к чисткам в армии РФ из-за недостатка доверия – WSJ

Через несколько часов после того, как лидер российской частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин начал кратковременный марш на Москву, служба внутренней безопасности России задержала нескольких высокопоставленных военных, а не только российского начальника воздушно-космических сил генерала Сергея Суровикина

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Суровикин, известный как “генерал Армагеддон” за свои бомбардировки, которые он проводил в Сирии, задержан и допрашивается в Москве, сообщили собеседники издания. Обвинения в совершении преступления ему не предъявлены. По словам одного из собеседников, Суровикин знал о планах мятежа, но в мятеже 24 июня не участвовал.

По словам собеседников издания, усилия Кремля по отсеиванию офицеров, подозреваемых в нелояльности, шире, чем известно общественности. По меньшей мере 13 старших офицеров были задержаны для допроса, некоторые из них позже отпущены, а около 15 отстранены от службы или уволены.

— Задержания проводятся для того, чтобы очистить ряды от тех, кому, по их мнению, больше нельзя доверять, — сказал один из собеседников WSJ.

Глава комитета по обороне российского парламента Андрей Картаполов в видеозаписи, распространившейся на этой неделе в российских социальных сетях, сообщил, что Суровикин отдыхает и “сейчас недоступен”.

Заместитель Суровикина генерал-полковник Андрей Юдин и заместитель начальника военной разведки генерал-лейтенант Владимир Алексеев также были задержаны, но позже отпущены. По словам одного из собеседников, они отстранены от работы, их передвижение ограничено, они находятся под наблюдением.

Среди других задержанных — бывший генерал-полковник Михаил Мизинцев, который ранее занимал должность заместителя министра обороны, а в конце апреля перешел на работу в ЧВК Вагнера.

Последний раз Суровикин был замечен на видеозаписи, опубликованной 23 июня: он выглядел расстроенным и сжимал правой рукой оружие, обращаясь к Пригожину и его бойцам с просьбой отменить предполагаемое восстание.

С момента восстания в конце июня Кремль приступил к ликвидации ЧВК Вагнера.

В среду Министерство обороны России заявило, что из распоряжения ЧВК Вагнера перешли сотни танков, ракетных установок и артиллерийских орудий, а также 20 тыс. автоматов и других видов стрелкового оружия и 2,5 тыс. тонн боеприпасов.

Если это правда, то все оставшиеся в России и Украине подразделения Вагнер, скорее всего, останутся без вооружения.

Мятеж Пригожина, хотя и был отменен до того, как он с вооруженной колонной дошел до Москвы, представлял собой самую большую угрозу для президента Владимира Путина за 23 года его пребывания у власти и вызвал недовольство российской элиты, а также рядов вооруженных сил.

Среди требований лидера военизированной группировки — отстранение от должности министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерала Валерия Герасимова. Оба этих человека после сорвавшегося мятежа фигурируют в видеороликах, опубликованных Министерством обороны РФ, все еще в должности. Некоторые российские военные аналитики считают, что сохранение в должностях Шойгу и Герасимова позволяет Кремлю создать видимость сплоченности вооруженных сил.

— Именно из-за событий 24 июня Путин не сможет избавиться от Шойгу и Герасимова в ближайшее время, — сказал Михаил Барабанов, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий, московского оборонного аналитического центра.

В то время как солдаты Вагнера сражались на передовой в Бахмуте, Пригожин неоднократно обвинял московских военачальников в том, что они отказывают им в необходимых боеприпасах. Однако он неизменно поддерживал Суровикина, который в октябре был назначен командующим российскими войсками на Украине.

В этой должности Суровикин ввел новую тактику, направленную на разрушение энергосистемы и других важнейших объектов инфраструктуры Украины с помощью ракетных ударов. В январе его сменил Герасимов, один из главных соперников Пригожина.

По словам людей, знакомых с ситуацией, WSJ пишет, что Суровикин не содержится в следственном изоляторе, но его неоднократно допрашивают, выясняя, какую роль он сыграл в мятеже, если вообще сыграл.

По их словам, Суровикин может быть освобожден, как только Путин примет решение о том, как реагировать на последствия мятежа.

Позиция Кремля осложняется тем, что Пригожин остается в России, несмотря на публичные заверения в том, что он уедет в Беларусь вместе со своими бойцами в соответствии с соглашением, достигнутым между Путиным и Пригожиным.

На прошлой неделе Кремль сообщил, что Путин встречался с Пригожиным и командирами Вагнера в конце июня в течение примерно трех часов, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал демонстрацией лояльности Путину.

В конце прошлого месяца на вопрос о том, доверяет ли Путин Суровикину, Песков ответил лишь, что президент РФ работает с министром обороны и начальником Генерального штаба.

На тот момент дочь Суровикина сообщила местным СМИ, что ее отец не арестован и работает в обычном режиме. Однако в среду вечером его жена сообщила, что он не вернулся с работы, по словам человека, который с ней общается.

Источник : The Wall Street Journal

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