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Мятеж Пригожина усилил недоверие российских солдат к высшим чинам ВС РФ — Маляр

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Мятеж главаря наемников ЧВК Вагнера Евгения Пригожина стал толчком для изменения отношения российских граждан и военнослужащих к высшему военно-политическому руководству РФ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Растерянность и пассивность высшего начальствующего состава российских ВС при попытке “вагнеровского” переворота привела к росту недоверия офицерского, сержантского и рядового состава к высшим чинам Минобороны и Генштаба ВС РФ, — говорится в сообщении.

Она отметила, что отдельные командования оперативных объединений и соединений российских войск пытаются избежать комплектования подчиненных воинских частей лицами из мест лишения свободы, несмотря на потребность в восстановлении потерь.

По ее словам, указанное связано с повышенными рисками дезертирства, проявлений неповиновения и вероятных бунтов военнослужащих из числа бывших осужденных.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что неудачный мятеж террориста Евгения Пригожина показал слабость и опасность России.

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Источник: Ганна Маляр

Война в Украине, Ганна Маляр, ЧВК Вагнера, Росія
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Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови из-за России страна знала своих антигероев.

Татьяна Доцяк
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