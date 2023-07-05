Мятеж Пригожина усилил недоверие российских солдат к высшим чинам ВС РФ — Маляр

Мятеж главаря наемников ЧВК Вагнера Евгения Пригожина стал толчком для изменения отношения российских граждан и военнослужащих к высшему военно-политическому руководству РФ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Растерянность и пассивность высшего начальствующего состава российских ВС при попытке “вагнеровского” переворота привела к росту недоверия офицерского, сержантского и рядового состава к высшим чинам Минобороны и Генштаба ВС РФ, — говорится в сообщении.

Она отметила, что отдельные командования оперативных объединений и соединений российских войск пытаются избежать комплектования подчиненных воинских частей лицами из мест лишения свободы, несмотря на потребность в восстановлении потерь.

По ее словам, указанное связано с повышенными рисками дезертирства, проявлений неповиновения и вероятных бунтов военнослужащих из числа бывших осужденных.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что неудачный мятеж террориста Евгения Пригожина показал слабость и опасность России.

Источник: Ганна Маляр

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