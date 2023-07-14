Заколот Пригожина призвів до чисток в армії РФ через нестачу довіри – WSJ

За кілька годин після того, як лідер російської приватної військової компанії Вагнер Євген Пригожин розпочав короткочасний марш на Москву, служба внутрішньої безпеки Росії затримала кількох високопоставлених військових, а не лише російського начальника повітряно-космічних сил генерала Сергія Суровікіна.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Суровікін, відомий як “генерал Армагеддон” за свої бомбардування, які він проводив у Сирії, затриманий і допитується в Москві, повідомили співрозмовники видання. Обвинувачень у скоєнні злочину йому не висунуто. За словами одного зі співрозмовників, Суровікін знав про плани заколоту, але в заколоті 24 червня участі не брав.

За словами співрозмовників видання, зусилля Кремля з відсіювання офіцерів, підозрюваних у нелояльності, ширші, ніж відомо громадськості. Щонайменше 13 старших офіцерів затримали для допиту, деяких із них пізніше відпустили, а близько 15 відсторонено від служби або звільнено.

– Затримання проводяться для того, щоб очистити лави від тих, кому, на їхню думку, більше не можна довіряти, – сказав один зі співрозмовників WSJ.

Голова комітету з оборони російського парламенту Андрій Картаполов у відеозаписі, що поширився цього тижня в російських соціальних мережах, повідомив, що Суровікін відпочиває і “зараз не доступний”.

Заступника Суровікіна генерал-полковника Андрія Юдіна і заступника начальника військової розвідки генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва також затримали, але пізніше відпустили. За словами одного зі співрозмовників, їх відсторонено від роботи, їхнє пересування обмежено, вони перебувають під наглядом.

Серед інших затриманих – колишній генерал-полковник Михайло Мізінцев, який раніше обіймав посаду заступника міністра оборони, а наприкінці квітня перейшов на роботу в ПВК Вагнер.

Востаннє Суровікін був помічений на відеозаписі, опублікованому 23 червня: він виглядав засмученим і стискав правою рукою зброю, звертаючись до Пригожина і його бійців із проханням скасувати передбачуване повстання.

З моменту повстання наприкінці червня Кремль розпочав ліквідацію ПВК Вагнер.

У середу Міністерство оборони Росії заявило, що з розпорядження ПВК Вагнер перейшли сотні танків, ракетних установок і артилерійських знарядь, а також 20 тис. автоматів та інших видів стрілецької зброї і 2,5 тис. тонн боєприпасів.

Якщо це правда, то всі підрозділи Вагнер, що залишилися в Росії та Україні, найімовірніше, залишаться без озброєння.

Заколот Пригожина, хоча і був скасований до того, як він з озброєною колоною дійшов до Москви, являв собою найбільшу загрозу для президента Володимира Путіна за 23 роки його перебування при владі та викликав невдоволення російської еліти, а також лав збройних сил.

Серед вимог лідера воєнізованого угруповання – відсторонення від посади міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу Збройних Сил РФ генерала Валерія Герасимова. Обидві ці людини після заколоту, що зірвався, фігурують у відеороликах, опублікованих Міністерством оборони РФ, все ще на посаді. Деякі російські військові аналітики вважають, що збереження на посадах Шойгу і Герасимова дає змогу Кремлю створити видимість згуртованості збройних сил.

– Саме через події 24 червня Путін не зможе позбутися Шойгу і Герасимова найближчим часом, – сказав Михайло Барабанов, старший науковий співробітник Центру аналізу стратегій і технологій, московського оборонного аналітичного центру.

У той час як солдати Вагнера билися на передовій у Бахмуті, Пригожин неодноразово звинувачував московських воєначальників у тому, що вони відмовляють їм у необхідних боєприпасах. Однак він незмінно підтримував Суровікіна, якого в жовтні було призначено командувачем російських військ в Україні.

На цій посаді Суровікін запровадив нову тактику, спрямовану на руйнування енергосистеми та інших найважливіших об’єктів інфраструктури України за допомогою ракетних ударів. У січні його змінив Герасимов, один із головних суперників Пригожина.

За словами людей, знайомих із ситуацією, WSJ пише, що Суровікін не утримується в слідчому ізоляторі, але його неодноразово допитують, з’ясовуючи, яку роль він зіграв у заколоті, якщо взагалі зіграв.

За їхніми словами, Суровікін може бути звільнений, щойно Путін ухвалить рішення про те, як реагувати на наслідки заколоту.

Позиція Кремля ускладнюється тим, що Пригожин залишається в Росії, незважаючи на публічні запевнення в тому, що він поїде в Білорусь разом зі своїми бійцями відповідно до угоди, досягнутої між Путіним і Пригожиним.

Минулого тижня Кремль повідомив, що Путін зустрічався з Пригожиним і командирами Вагнера наприкінці червня протягом приблизно трьох годин, що прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков назвав демонстрацією лояльності Путіну.

Наприкінці минулого місяця на запитання про те, чи довіряє Путін Суровікіну, Пєсков відповів лише, що президент РФ працює з міністром оборони і начальником Генерального штабу.

На той момент дочка Суровікіна повідомила місцевим ЗМІ, що її батько не заарештований і працює у звичайному режимі. Однак у середу ввечері його дружина повідомила, що він не повернувся з роботи, за словами людини, яка з нею спілкується.

Джерело : The Wall Street Journal

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