Чистка в рядах российской армии: за что уволили еще одного генерала
Военное командование РФ уволило еще одного генерала — командира 106 гвардейской воздушно-десантной (ВДВ) дивизии Владимира Селиверстова.
Об этом экспертам американского Института изучения войны (ISW) стало известно из российских источников.
Специалисты отмечают, что причина увольнения генерал-майора Селиверстова пока не известна, впрочем, предполагают, что это может быть связано с его репутацией.
Как утверждают российские источники, 106 дивизия ВДВ действовала в районе Бахмута с января, а ISW недавно наблюдала 137 гвардейский полк 106 дивизии ВДВ, который оборонялся от украинских контрнаступательных операций на северном фланге Бахмута.
– Российский милблогер заявил, что подразделения 106 дивизии ВДВ также поддерживают российские оборонительные операции к югу от Бахмута. Родственники мобилизованных, которые служат в 137 полку ВДВ, в частности, в апреле обратились к президенту России Владимиру Путину, губернатору Тульской области Алексею Дюмину и министру обороны России Сергею Шойгу относительно плохих условий и отсутствия снабжения в части, – сообщают в ISW.
Эксперты предполагают, что недовольство условиями в районах, где оккупанты обороняются от контрнаступательных действий ВСУ, могло побудить Селиверстова обратиться к российскому военному командованию, что способствовало его увольнению.
ISW не получило подтверждения увольнения Селиверстова, но российские отчеты повторяют схему, подобную на предыдущие заявления о смене командования, которые оказались правдивыми.
– Увольнение Селиверстова может быть частью чистки неподчиненных командований российскому военному командованию и может свидетельствовать о том, что коррозия российской системы командования в Украине ускоряется, – объясняют эксперты.
Напомним, недавно военное командование РФ уволило командующего 58 общевойсковой армией (Южный военный округ) генерал-майора Ивана Попова после того, как он пытался обойти начальника Генштаба РФ и командующего ТВД генерала армии Валерия Герасимова и отправить свои жалобы на ситуацию на Запорожском направлении напрямую Путину.
Жалобы Попова якобы были сосредоточены на отсутствии ротации его войск, а в просочившемся аудиосообщении он также жаловался на большие потери и отсутствие эффективных возможностей контрбатарейной борьбы.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова