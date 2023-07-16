Чистка в рядах российской армии: за что уволили еще одного генерала

Военное командование РФ уволило еще одного генерала — командира 106 гвардейской воздушно-десантной (ВДВ) дивизии Владимира Селиверстова.

Об этом экспертам американского Института изучения войны (ISW) стало известно из российских источников.

Специалисты отмечают, что причина увольнения генерал-майора Селиверстова пока не известна, впрочем, предполагают, что это может быть связано с его репутацией.

Как утверждают российские источники, 106 дивизия ВДВ действовала в районе Бахмута с января, а ISW недавно наблюдала 137 гвардейский полк 106 дивизии ВДВ, который оборонялся от украинских контрнаступательных операций на северном фланге Бахмута.

– Российский милблогер заявил, что подразделения 106 дивизии ВДВ также поддерживают российские оборонительные операции к югу от Бахмута. Родственники мобилизованных, которые служат в 137 полку ВДВ, в частности, в апреле обратились к президенту России Владимиру Путину, губернатору Тульской области Алексею Дюмину и министру обороны России Сергею Шойгу относительно плохих условий и отсутствия снабжения в части, – сообщают в ISW.

Эксперты предполагают, что недовольство условиями в районах, где оккупанты обороняются от контрнаступательных действий ВСУ, могло побудить Селиверстова обратиться к российскому военному командованию, что способствовало его увольнению.

ISW не получило подтверждения увольнения Селиверстова, но российские отчеты повторяют схему, подобную на предыдущие заявления о смене командования, которые оказались правдивыми.

– Увольнение Селиверстова может быть частью чистки неподчиненных командований российскому военному командованию и может свидетельствовать о том, что коррозия российской системы командования в Украине ускоряется, – объясняют эксперты.

Напомним, недавно военное командование РФ уволило командующего 58 общевойсковой армией (Южный военный округ) генерал-майора Ивана Попова после того, как он пытался обойти начальника Генштаба РФ и командующего ТВД генерала армии Валерия Герасимова и отправить свои жалобы на ситуацию на Запорожском направлении напрямую Путину.

Жалобы Попова якобы были сосредоточены на отсутствии ротации его войск, а в просочившемся аудиосообщении он также жаловался на большие потери и отсутствие эффективных возможностей контрбатарейной борьбы.

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