Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Срочно
Атака по Запорожью: один человек пострадал, в городе частично нет света
Лидеры НАТО попросили Зеленского “остыть” из-за твита накануне саммита в Вильнюсе — Bloomberg
Во Львове мужчина и работники ТЦК подрались во время вручения повестки
Мир
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Чистка в рядах российской армии: за что уволили еще одного генерала

Чистка в рядах российской армии: за что уволили еще одного генерала
Фото: Pexels, Факти ICTV

Военное командование РФ уволило еще одного генерала — командира 106 гвардейской воздушно-десантной (ВДВ) дивизии  Владимира Селиверстова.

Об этом экспертам американского Института изучения войны (ISW) стало известно из российских источников.

Специалисты отмечают, что причина увольнения генерал-майора Селиверстова пока не известна, впрочем, предполагают, что это может быть связано с его репутацией.

Как утверждают российские источники, 106 дивизия ВДВ действовала в районе Бахмута с января, а ISW недавно наблюдала 137 гвардейский полк 106 дивизии ВДВ, который оборонялся от украинских контрнаступательных операций на северном фланге Бахмута.

– Российский милблогер заявил, что подразделения 106 дивизии ВДВ также поддерживают российские оборонительные операции к югу от Бахмута. Родственники мобилизованных, которые служат в 137 полку ВДВ, в частности, в апреле обратились к президенту России Владимиру Путину, губернатору Тульской области Алексею Дюмину и министру обороны России Сергею Шойгу относительно плохих условий и отсутствия снабжения в части, – сообщают в ISW.

Эксперты предполагают, что недовольство условиями в районах, где оккупанты обороняются от контрнаступательных действий ВСУ, могло побудить Селиверстова обратиться к российскому военному командованию, что способствовало его увольнению.

ISW не получило подтверждения увольнения Селиверстова, но российские отчеты повторяют схему, подобную на предыдущие заявления о смене командования, которые оказались правдивыми.

–  Увольнение Селиверстова может быть частью чистки неподчиненных командований российскому военному командованию и может свидетельствовать о том, что коррозия российской системы командования в Украине ускоряется, – объясняют эксперты.

Напомним, недавно военное командование РФ уволило командующего 58 общевойсковой армией (Южный военный округ) генерал-майора Ивана Попова после того, как он пытался обойти начальника Генштаба РФ и командующего ТВД генерала армии Валерия Герасимова и отправить свои жалобы на ситуацию на Запорожском направлении напрямую Путину.

Жалобы Попова якобы были сосредоточены на отсутствии ротации его войск, а в просочившемся аудиосообщении он также жаловался на большие потери и отсутствие эффективных возможностей контрбатарейной борьбы.

Читайте также
В Генштабе сообщили об успехах ВСУ на Бердянском направлении
Чистка в рядах российской армии: за что уволили еще одного генерала

Армия России, Война в Украине, контрнаступ, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Надо успеть провести контрнаступление до того, как РФ проведет массовую мобилизацию — аналитик
ЗСУ, українська армія
Взрывчатка сдетонировала во время игры: на Херсонщине получили контузию двое мальчиков
Швидка допомога
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 16.07.2023
Deepstate map
В Генштабе сообщили об успехах ВСУ на Бердянском направлении
Чистка в рядах российской армии: за что уволили еще одного генерала
WP: Самая большая проблема украинского контрнаступления — минные поля
Чистка в рядах российской армии: за что уволили еще одного генерала
Видео
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ

Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.

Александра Ченкова
Отдых на Шацких озерах 2023: почему стоит поехать и чем там заняться
Шацкие озера
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (14.07.2023)
Чистка в рядах российской армии: за что уволили еще одного генерала
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (14.07.2023)
Чистка в рядах российской армии: за что уволили еще одного генерала
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (14.07.2023)
Чистка в рядах российской армии: за что уволили еще одного генерала
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь