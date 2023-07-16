Чистка в лавах російської армії: за що звільнили ще одного генерала

Військове командування РФ звільнило ще одного генерала — командира 106 гвардійської повітряно-десантної (ПДВ) дивізії Володимира Селіверстова.

Про це експертам американського Інституту вивчення війни (ISW) стало відомо з російських джерел.

Фахівці зазначають, що причина звільнення генерал-майора наразі не відома, проте припускають, що це може бути пов’язано з його репутацією.

Як стверджують російські джерела, 106 дивізія ПДВ діяла в районі Бахмута з січня, а ISW нещодавно спостерігала 137 гвардійський полк 106 дивізії ПДВ, який оборонявся від українських контрнаступальних операцій на північному фланзі Бахмута.

– Російський мілблогер заявив, що підрозділи 106 дивізії ПДВ також підтримують російські оборонні операції на південь від Бахмута. Родичі мобілізованих, які служать у 137 полку ПДВ, зокрема, у квітні звернулися до президента Росії Володимира Путіна, губернатора Тульської області Олексія Дюміна та міністра оборони Росії Сергія Шойгу щодо поганих умов і відсутності постачання в частині, – повідомляють в ISW.

Експерти припускають, що невдоволення умовами в районах, де окупанти обороняються від контрнаступальних дій ЗСУ, могло спонукати Селіверстова звернутися до російського військового командування, що сприяло його звільненню.

ISW не отримало підтвердження щодо звільнення Селіверстова, але російські звіти повторюють схему, подібну до попередніх заяв про зміни командування, які виявилися правдивими.

– Звільнення Селіверстова може бути частиною чистки непідпорядкованих командувань російському військовому командуванню і може свідчити про те, що корозія російської системи командування в Україні прискорюється, – пояснюють експерти.

Нагадаємо, нещодавно військове командування РФ звільнило командувача 58 загальновійськової армії (Південний військовий округ) генерал-майора Івана Попова після того, як він намагався обійти начальника Генштабу РФ і командувача ТВД генерала армії Валерія Герасимова і надіслати свої скарги на ситуацію на Запорізькому напрямку напряму Путіну.

Скарги Попова нібито були зосереджені на відсутності ротації його військ, а в аудіоповідомленні, яке просочилося, він також скаржився на великі втрати та відсутність ефективних можливостей контрбатарейної боротьби.

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