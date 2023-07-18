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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Две страны тайно ведут переговоры насчет возвращения похищенных россиянами детей — FT

діти
Фото: Unsplash

Саудовская Аравия и Турция пытаются заключить соглашение о возвращении украинских детей, которых вывезли в Россию и удерживают в детских домах или усыновили российские семьи.

Об этом сообщает The Financial Times, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров.

Сообщается, что чиновники в Киеве и Москве составляют списки тысяч детей, перемещенных в РФ после 24 февраля 2022 года “в рамках посреднического процесса, о котором ранее не сообщалось”.

Собеседники издания утверждают, что “деликатные переговоры” продолжаются уже несколько месяцев и указывают на то, что третьи стороны все еще ищут пути достижения компромиссов между Украиной и Россией в надежде, что они могут стать каналами для потенциальных мирных переговоров, направленных на прекращение войны.

По словам источников, в обсуждении участвует экс-владелец лондонского Челси Роман Абрамович, который ранее выступал посредником на переговорах между Украиной и РФ.

Потребность в посредниках свидетельствует о сложности возвращения вывезенных украинских детей.

— Этот вопрос настолько спорный, что украинские и российские чиновники отказываются говорить друг с другом напрямую, в отличие от некоторых прошлых обменов пленными или переговоров о прекращении огня, — пишет FT.

По словам неназванного дипломата, Саудовская Аравия подняла вопрос о депортированных детях на встрече представителей G20 в Копенгагене в июне.

Он утверждает, что западные страны дали зеленый свет Эр-Рияду на продолжение посредничества по украденным детям и другим вопросам, включая зерновую сделку и потенциальную ядерную эскалацию.

Недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в Украину удалось вернуть 383 детей, которых принудительно вывезли в Россию. Он сообщил, что страна-агрессор не предоставляет никакой информации об украинских детях, которых незаконно депортировали.

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Источник: Financial Times
Война в Украине, Депортация, Росія, Саудівська Аравія, Туреччина, Украина
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