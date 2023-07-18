Не в Румунії: де і як планують навчати українських пілотів на F-16

Українські пілоти уже влітку розпочнуть навчання на багатофункціональних легких винищувачах F-16 у Данії. У Румунії тренування стартують наступного року.

Про це повідомив віцепрезидент із міжнародних зв’язків американської компанії Lockheed Martin Рей Пізеллі. Його заяву цитує румунське видання Defense Romania.

За словами Пізеллі, українські льотчики почнуть тренування на F-16 у серпні цього року. Спочатку вони навчатимуться в Данії, на авіабазі Скрідструп (Skrydstrup Air Base).

А в Румунії навчання стартують лише наприкінці 2024 року.

Що передбачатиме тренування на F-16

Спочатку навчання складатиметься з тестування та відбору українських кадрів, уроків мови, а згодом передбачена теоретична та практична підготока.

Мета програми полягає в тому, щоб українські пілоти отримали базові навички для польотів і обслуговування літаків F-16.

Над моделлю тренувань працюють Нідерланди та Данія.

– Для початку ми плануємо підготувати дві команди. Всього налічується від 10 до 12 пілотів плюс персонал для обслуговування літаків. Буде навчено близько 30-40 технічних фахівців, – повідомили данські військові.

Скільки триватиме навчання

Як зазначає видання, точно не можна сказати, скільки часу піде на перенавчання українських пілотів з радянських літаків на винищувачі F-16. Все залежить від їхньої кваліфікації.

– Це залежить від кваліфікації пілотів як з погляду сучасних винищувачів, так і їхнього досвіду, а також від того, наскільки добре вони володіють англійською мовою, – пояснив командувач датської армії генерал Флемінг Лентфер.

Інший данський чиновник зазначив, що рівень володіння англійською мовою вплине на період навчання українців у Данії.

Навчальний центр у Румунії

Навчальний центр буде знаходитися неподалік від румунського міста Фетешті, на 86-тій авіабазі (військовий аеродром Борча).

Там проходитимуть підготовку спочатку румунські пілоти, які керують винищувачами F-16, а згодом і пілоти з країн-союзниць, включно з Україною.

Підготовка центру навчання пілотів на F-16 у Румунії набирає обертів. Американська компанія Draken International, субпідрядник Lockheed Martin (виробника літаків F-16), вже опублікувала оголошення про набір пілотів-інструкторів.

Інструктори та техніки, найняті Draken, будуть цивільними особами.

Таким чином, Румунія надасть інфраструктуру на аеродромі Борча, Нідерланди – винищувачі для навчання, а Lockheed Martin організує навчальний процес.

Як відомо, на саміті НАТО у Вільнюсі Україна та 11 країн-партнерів підписали меморандум про умови навчання українських пілотів на F-16.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що виїзд першої групи льотчиків на навчання очікується до кінця літа цього року.

Джерело: Defense Romania, Europa Liberă România, TV SYD

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