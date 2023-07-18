Трудно заменить то, что сейчас теряется: Блинкен об альтернативах зернового соглашения

Соединенные Штаты и союзники будут искать альтернативные пути экспорта украинской агропродукции после выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы. Однако найти альтернативу такого же масштаба нелегко.

Об этом сообщил на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что Украина вместе с США и другими странами будут искать варианты безопасного транзита зерна, например, по железной дороге или автомобильным транспортом. Однако есть трудности.

– Мы посмотрим, что еще можно сделать, чтобы найти другие пути попадания украинского продовольствия на мировой рынок, включая… вывоз по железной дороге и автомобильным транспортом. Но с точки зрения необходимых объемов, действительно трудно заменить то, что сейчас теряется, когда Россия использует продовольствие как оружие, — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь добавил, что выход РФ из зерновой инициативы может иметь “глубокий сковывающий эффект” на возможность реализации альтернативных вариантов. Поскольку другие государства, компании и грузоотправители “будут очень обеспокоены тем, что произойдет с их судами и персоналом”.

Блинкен обратил внимание, что действовавшая под эгидой ООН Черноморская зерновая инициатива предусматривала безопасность для судов.

Решение РФ выйти из зерновой инициативы он назвал “бессовестным” и добавил, что соглашение следует “возобновить как можно скорее”. Госсекретарь отметил, что страна-агрессор продолжает использовать продовольствие как оружие, поскольку прекращение зернового соглашения спровоцирует рост цен на мировых рынках.

– Я надеюсь, что каждая страна очень внимательно следит за этим. Они увидят, что Россия несет ответственность за отказ в продовольствии людям, отчаянно нуждающимся во всем мире, и способствует росту цен в то время, когда многие страны продолжают переживать очень тяжелую инфляцию, — добавил Блинкен.

Накануне в Кремле объявили, что РФ не будет продлевать действие зернового соглашения, которое завершилось 17 июля.

В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, ООН и Турция могут совместно обеспечить работу продовольственного коридора. Он направил официальное письмо лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и генсеку ООН Антониу Гутеррешу с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы в трехстороннем формате.

Источник: Госдепартамент США

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