Важко замінити те, що зараз втрачається: Блінкен про альтернативи зернової угоди

Сполучені Штати та союзники шукатимуть альтернативні шляхи експорту української агропродукції після виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи. Однак знайти альтернативу такого ж масштабу нелегко.

Про це повідомив на брифінгу держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він зазначив, що Україна разом із США та іншими країнами шукатимуть варіанти безпечного транзиту зерна, наприклад, залізницею чи автомобільним транспортом. Проте є труднощі.

– Ми побачимо, що ще можна зробити, щоб знайти інші шляхи потрапляння українського продовольства на світовий ринок, включно з… вивезенням залізницею й автомобільним транспортом. Але з погляду необхідних обсягів справді важко замінити те, що зараз втрачається, бо Росія використовує продовольство як зброю, – наголосив Блінкен.

Держсекретар додав, що вихід РФ із зернової ініціативи може мати “глибокий сковувальний ефект” на можливість реалізації альтернативних варіантів. Оскільки інші держави, компанії та вантажовідправники “будуть дуже стурбовані тим, що станеться з їхніми суднами і персоналом”.

Блінкен звернув увагу, що Чорноморська зернова ініціатива, яка діяла під егідою ООН, передбачала безпеку для суден.

Рішення РФ вийти із зернової ініціативи він назвав “безсовісним” і додав, що угоду слід “відновити якомога швидше”. Держсекретар зазначив, що країна-агресор продовжує використовувати продовольство як зброю, оскільки припинення зернової угоди спровокує зростання цін на світових ринках.

– Я сподіваюся, що кожна країна дуже уважно стежить за цим. Вони побачать, що Росія несе відповідальність за відмову в продовольстві людям, які відчайдушно його потребують у всьому світі, та сприяє зростанню цін, тоді як багато країн продовжують переживати дуже важку інфляцію, – додав Блінкен.

Напередодні у Кремлі оголосили, що РФ не продовжуватиме дію зернової угоди, яка завершилася 17 липня.

У відповідь на це президент Володимир Зеленський заявив, що Україна, ООН і Туреччина можуть спільно забезпечити роботу продовольчого коридору. Він направив офіційні листи лідеру Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану і генсеку ООН Антоніу Гутеррешу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи в тристоронньому форматі.

Джерело: Держдепартамент США

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