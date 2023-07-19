Путін домовився з Пригожиним, щоб урятувати власну шкуру – глава МІ-6

Російський диктатор Володимир Путін не мав іншого вибору, окрім як домовитися з ватажком ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним, щоби припинити його заколот у червні.

Про це заявив глава британської розвідки МІ-6 Річард Мур в інтерв’ю CNN.

– Він насправді не дав відсіч Пригожину, він уклав угоду, щоб урятувати свою шкуру, скориставшись добрими послугами лідера Білорусі. Тому навіть я не можу зазирнути в голову Путіна, – сказав Мур.

За його словами, якщо подивитися на поведінку Путіна у день повстання вагнерівців, то за сніданком ватажок ПВК Пригожин вважався зрадником, уже за вечерею був помилуваний, а “через кілька днів його запросили на чай”.

– Отже, є деякі речі, тож навіть керівник МІ-6 вважає, що це трохи складно намагатися інтерпретувати, з точки зору того, хто в грі, а хто вийшов з неї, – додав він.

Голова МІ-6 також повідомив, що Євген Пригожин живий і перебуває на свободі після повстання. За словами Мура, ватажок ПВК Вагнера “розгулює на волі”.

Водночас Мур вважає, що Путін явно перебуває під внутрішнім тиском.

– У вас не може бути групи найманців, які просуваються автобаном у бік столиці й наближаються до 125 км від Москви, якщо ви не передбачили, що це станеться. Тому я думаю, що він, мабуть, відчуває певний тиск, – зауважив Мур.

Бунт вагнерівців на чолі з Євгеном Пригожиним тривав близько доби 23-24 червня. Зранку 24 червня Путін заявив, що ЗС РФ отримали наказ ліквідувати “заколотників” та назвав події “ударом у спину”.

За добу бойовики ПВК пройшли Ростов, Воронезьку область і зупинилися за 200 км від Москви. На відеокадрах із міст, де були вагнерівців, деякі люди радісно їх зустрічали.

Бунт Пригожина припинився увечері 24 липня після його переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що кримінальну справу проти Пригожина у Росії закриють.

Джерело : CNN

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