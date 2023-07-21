Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Польше самолет упал на ангар с людьми: пятеро погибших, есть раненые
Атака Житомирской области Шахедами: пострадали объект инфраструктуры и частные дома
Зеленский подписал закон об увольнении военных в запас после заключения ВВК
В Киеве мужчина три года насиловал дочерей сожительницы — он приговорен к 15 годам тюрьмы
К тушению привлекали вертолет и катер: в Москве произошел масштабный пожар в бане
Мир
Виктория Яснопольская, журналист раздела Здоровья

Сверхзвуковая скорость на всем участке полета: противокорабельная ракета Оникс, характеристики

ракета оникс
Фото: Depositphotos

Российские военные использовали противокорабельную ракету Оникс во время очередной атаки Одесской области 19 июля 2023 года.

Что известно о ракете Оникс и в чем ее особенность, читайте в материале Фактов ICTV.

П-800 Оникс — сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия — была разработана в конце 1970-х годов.

Комплекс с самого начала задумывался именно как универсальный, с возможностью размещения на подводных лодках, надводных кораблях и катерах, самолетах и береговых пусковых установках.

Ракета Оникс предназначена для борьбы:

  • с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия;
  • против наземных целей, при этом дальность поражения цели может быть увеличена в несколько раз.

Оникс выполняет полет на сверхзвуковых скоростях на всех участках полета. При этом комплекс позволяет задать траекторию в зависимости от цели:

  • низкая;
  • высокая-низкая для загоризонтной дальности стрельбы.

Комплекс работает по принципу “выстрелил-забыл” и является малозаметным для РЛС (выполнен с использованием СТЕЛС-технологий).

Экспортная версия ракеты Оникс носит название Яхонт.

Читайте также
Способен наносить неожиданный ракетный удар: БРПК Бастион, дальность стрельбы, зона поражения
бпрк бастин

Технические характеристики ракеты:

  • длина (корабельный вариант) — 8 м;
  • длина (авиационный вариант) — 6,1 м;
  • стартовая масса – 3 000 кг;
  • масса с ТПС – 3 900 кг;
  • максимальная скорость — 750 м/с;
  • топливо — керосин Т-6;
  • дальность по высотной траектории — 450-500 км;
  • высота полета на маршевом участке — до 14000 м;
  • дальность обнаружения цели – не менее 50 км.

Производитель: Россия

Есть на вооружении России, Сирии, Индонезии и Вьетнама.

Именно ракетами Оникс из берегового противокорабельного ракетного комплекса Бастион агрессоры обстреляли Одесчину 8 апреля по наземным целям, хотя данная ракета разработана именно для атак кораблей.

Источник: по материалам СМИ

Война в Украине, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Деньги за поврежденное жилье, которое люди восстановили своими силами, начнут выплачивать осенью – Шмигаль
Денис Шмигаль
В Черном море РФ готовит операцию под фейковым флагом, чтобы обвинить Украину — ЦРУ
Сверхзвуковая скорость на всем участке полета: противокорабельная ракета Оникс, характеристики
Зерновой коридор и проверка военкоматов: Зеленский провел Ставку
Володимир Зеленський
Каждая копейка идет на ВСУ. Шмигаль рассказал, сколько средств выделили на оборону в первой половине 2023 года
Денис Шмигаль
Не обязательно шесть месяцев: Игнат рассказал, сколько будет длиться обучение на F-16
Винищувачі F-16
Видео
Черная трансплантология в госпиталях ВСУ: как РФ разгоняет очередной фейк роспропаганды

Еще с 2014 Кремль начал использовать фейки о расцвете черной трансплантологии в Украине. Сначала пугали жителей прифронтовых территорий АТО/ООС – мол, украинские власти вас не защитят, а еще и продадут буквально на запчасти плохим американцам.

Егор Ромахло
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.07.2023)
Сверхзвуковая скорость на всем участке полета: противокорабельная ракета Оникс, характеристики
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.07.2023)
Сверхзвуковая скорость на всем участке полета: противокорабельная ракета Оникс, характеристики
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.07.2023)
Сверхзвуковая скорость на всем участке полета: противокорабельная ракета Оникс, характеристики
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (21.07.2023)
Сверхзвуковая скорость на всем участке полета: противокорабельная ракета Оникс, характеристики
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь