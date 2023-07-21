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Путин планирует “свести счеты” с Пригожиным, но еще не решил, как – глава ЦРУ

Путин планирует “свести счеты” с Пригожиным, но еще не решил, как – глава ЦРУ

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор не решил, как поступить с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, который в июне устроил мятеж в РФ.

Об этом на форуме по безопасности в Институте Аспена рассказал директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

По словам Бернса, ЧВК Вагнера имеет важное значение для Кремля, в частности из-за присутствия российских наемников в Африке и на Ближнем Востоке.

Однако Путин, будучи мстительным, сейчас пытается “отделить” Пригожина от компании, а затем планирует свести с ним счеты.

Бернс также отметил, что Соединенные Штаты знали о мятеже ЧВК Вагнера заранее.

Решение Пригожина начать бунт было ожидаемым на фоне его критики главы Минобороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Ранее в британской разведке заявили, что Путин не имел другого выбора, кроме как договориться с Пригожиным, чтобы прекратить мятеж и “спасти собственную шкуру”.

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Источник: Радио Свобода
Уильям Бернс, Владимир Путин, Росія
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