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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Путін планує “звести рахунки” з Пригожиним, але ще не вирішив, як – глава ЦРУ

Путін планує “звести рахунки” з Пригожиним, але ще не вирішив, як – глава ЦРУ

Російський диктатор Володимир Путін досі не вирішив, як вчинити із засновником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним, який у червні влаштував заколот у РФ.

Про це на форумі з безпеки в Інституті Аспена розповів директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.

За словами Бернса, ПВК Вагнера має важливе значення для Кремля, зокрема через присутність російських найманців в Африці та на Близькому Сході.

Однак Путін, як людина мстива, зараз намагається “відокремити” Пригожина від компанії, а потім планує звести з ним рахунки.

Бернс також зазначив, що Сполучені Штати знали про заколот ПВК Вагнера заздалегідь.

Рішення Пригожина почати бунт було очікуваним на тлі його критики глави Міноборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Раніше у британській розвідці заявили, що Путін не мав іншого вибору, окрім як домовитися з Пригожиним, щоби припинити заколот і “врятувати власну шкуру”.

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Джерело: Радіо Свобода
Вільям Бернс, Володимир Путін, Росія
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