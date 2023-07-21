РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине

Дважды в течение ночи 21 июля в Одессе были слышны взрывы.

По свидетельствам очевидцев, громкие звуки раздавались в половине четвертого и в половине пятого утра.

Эти два раза за несколько минут до взрывов в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом ракетного вооружения в Одесской области.

Обновлено в 08:30. Уже утром руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона Єдині новини сообщила, что враг двумя волнами наносил по области удары Калибрами из ракетоносителя, вышедшего на дежурство в Черное море среди ночи.

– Враг продолжает террор, бесспорно связанный с зерновым соглашением. Этой ночью оккупанты попали в агропредприятие в Одесской области, пытаясь уничтожить запасы зерна, – отметила Наталья Гуменюк.

Как уточнил руководитель областной военной администрации Олег Кипер, уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

Запустили Калибры армия РФ очень сложным курсом с учетом особенностей рельефа и водоема (Черного моря).

– Ракеты летели на очень низкой высоте с максимальным приближением к государственной границе Украины. То есть фактически провокация на провокации, – отметила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Поскольку обнаружение ракет при таких обстоятельствах затруднено, попадание произошло фактически одновременно с сигналом воздушной тревоги.

Коварство удара заключалось еще и в том, что он был направлен в две волны. Сначала россияне выпустили две ракеты. И в тот момент, когда спасатели на месте происшествия ликвидировали пожар площадью 200 кв. м, по такой же тактике, как и в прошлый раз, прилетела еще одна.

Повреждено много сельскохозяйственной и спасательной техники.

При взрыве резаные раны от стекла получили два сотрудника предприятия. Медики уже оказали им всю необходимую помощь.

Четвертая подряд атака Одесской области

Отметим, что это уже четвертая подряд воздушная атака на Одессу, начиная с 18 июля.

Ночью 18 июля российские войска запустили по Одессе шесть крылатых ракет Калибр.

Украинские силы ПВО сбили все, однако ракетные обломки и взрывная волна повредили несколько частных домов и объектов портовой инфраструктуры Одессы.

Ночью 19 июля наибольший удар оккупанты снова сосредоточили на Одессе и области.

Армия РФ выпустила по региону восемь ракет Х-22, одну ракету Х-59, шесть ракет Оникс, а также восемь дронов-камикадзе типа Shahed-136.

В общей сложности силы противовоздушной обороны 19 июля уничтожили 37 из 63 вражеских целей.

Ночью 20 июля силы ПВО ликвидировали две из трех крылатых ракет морского базирования Калибр, три из пяти крылатых ракет наземного базирования Искандер-К, 13 из 19 ударных дронов Shahed-136/131.

Семь крылатых ракет Оникс и четыре крылатых ракеты воздушного базирования Х-22 сбить не удалось.

В частности, над Одесской областью силы противовоздушной обороны уничтожили все 12 Шахедов и два Калибра, но не сверхзвуковые ракеты Х-22 и Оникс.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 513-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Сергей Братчук

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