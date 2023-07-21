Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Польше самолет упал на ангар с людьми: пятеро погибших, есть раненые
Атака Житомирской области Шахедами: пострадали объект инфраструктуры и частные дома
Зеленский подписал закон об увольнении военных в запас после заключения ВВК
В Киеве мужчина три года насиловал дочерей сожительницы — он приговорен к 15 годам тюрьмы
К тушению привлекали вертолет и катер: в Москве произошел масштабный пожар в бане
Происшествия Срочно
Срочно
Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине

Влучання в ангар в Одеській області 21 липня 2023

Дважды в течение ночи 21 июля в Одессе были слышны взрывы.

По свидетельствам очевидцев, громкие звуки раздавались в половине четвертого и в половине пятого утра.

Эти два раза за несколько минут до взрывов в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом ракетного вооружения в Одесской области.

Обновлено в 08:30. Уже утром руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона Єдині новини сообщила, что враг двумя волнами наносил по области удары Калибрами из ракетоносителя, вышедшего на дежурство в Черное море среди ночи.

– Враг продолжает террор, бесспорно связанный с зерновым соглашением. Этой ночью оккупанты попали в агропредприятие в Одесской области, пытаясь уничтожить запасы зерна, – отметила Наталья Гуменюк.

Как уточнил руководитель областной военной администрации Олег Кипер, уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

Запустили Калибры армия РФ очень сложным курсом с учетом особенностей рельефа и водоема (Черного моря).

– Ракеты летели на очень низкой высоте с максимальным приближением к государственной границе Украины. То есть фактически провокация на провокации, – отметила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Поскольку обнаружение ракет при таких обстоятельствах затруднено, попадание произошло фактически одновременно с сигналом воздушной тревоги.

Коварство удара заключалось еще и в том, что он был направлен в две волны. Сначала россияне выпустили две ракеты. И в тот момент, когда спасатели на месте происшествия ликвидировали пожар площадью 200 кв. м, по такой же тактике, как и в прошлый раз, прилетела еще одна.

Повреждено много сельскохозяйственной и спасательной техники.

При взрыве резаные раны от стекла получили два сотрудника предприятия. Медики уже оказали им всю необходимую помощь.

Четвертая подряд атака Одесской области

Отметим, что это уже четвертая подряд воздушная атака на Одессу, начиная с 18 июля.

Ночью 18 июля российские войска запустили по Одессе шесть крылатых ракет Калибр.

Украинские силы ПВО сбили все, однако ракетные обломки и взрывная волна повредили несколько частных домов и объектов портовой инфраструктуры Одессы.

Ночью 19 июля наибольший удар оккупанты снова сосредоточили на Одессе и области.

Армия РФ выпустила по региону восемь ракет Х-22, одну ракету Х-59, шесть ракет Оникс, а также восемь дронов-камикадзе типа Shahed-136.

В общей сложности силы противовоздушной обороны 19 июля уничтожили 37 из 63 вражеских целей.

Ночью 20 июля силы ПВО ликвидировали две из трех крылатых ракет морского базирования Калибр, три из пяти крылатых ракет наземного базирования Искандер-К, 13 из 19 ударных дронов Shahed-136/131.

Семь крылатых ракет Оникс и четыре крылатых ракеты воздушного базирования Х-22 сбить не удалось.

В частности, над Одесской областью силы противовоздушной обороны уничтожили все 12 Шахедов и два Калибра, но не сверхзвуковые ракеты Х-22 и Оникс.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 513-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Фото: Сергей Братчук

Война в Украине, Взрыв, Одесса, Одесская область, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Минус 680 оккупантов и 18 артсистем: потери РФ на 21 июля
Знищена техніка Росії
Оккупанты не смогли восстановить утраченное положение севернее Приютного – Генштаб ВСУ
Знищена техніка Росії
Карта боевых действий на 21.07.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
На оборону Украины: ЕС планирует создать спецсчет для выделения до €5 млрд в год
РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине
Совбез ООН по срыву зерновой сделки и новые санкции против РФ: 513-й день войны
РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине
Видео
Черная трансплантология в госпиталях ВСУ: как РФ разгоняет очередной фейк роспропаганды

Еще с 2014 Кремль начал использовать фейки о расцвете черной трансплантологии в Украине. Сначала пугали жителей прифронтовых территорий АТО/ООС – мол, украинские власти вас не защитят, а еще и продадут буквально на запчасти плохим американцам.

Егор Ромахло
Россияне заполонили дороги из Крыма в РФ: как это мешает ВС РФ отражать наступление ВСУ
кримський міст
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.07.2023)
РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (19.07.2023)
РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (19.07.2023)
РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь