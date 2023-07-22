Просекко и не только: изменения климата могут ударить по популярным видам вин
Из-за глобальных изменений климата могут исчезнуть виды винограда, из которых производят популярные во всем мире вина.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте iScience.
Идеальным местом для виноградарства часто являются склоны холмов и гор: из-за оптимального солнечного излучения, правильных колебаний температуры днем и ночью (необходимых для созревания винограда), надлежащего дренажа почвы.
Все эти факторы способствуют изготовлению признанных во всем мире вин.
Тем не менее, эти ландшафты находятся под угрозой из-за изменения климата. Увеличение частоты экстремальных погодных явлений ускоряет деградацию почвы. Интенсивные локальные осадки могут быстро повлечь за собой обрушение склонов и эрозию почвы. Еще одну проблему могут создать длительные засухи, наблюдавшиеся в Европе в 2022 году.
– Риск заключается не только в потере сельскохозяйственного продукта или изменении ландшафта, что негативно влияет на местную экономику. Риск заключается в потере истории целых общин и их культурных корней, — подчеркнул ведущий автор исследования доктор Паоло Таролли из Университета Падуи (Италия).
В исследовании упоминаются виноградники на склонах холмов Италии, где, в частности, производят популярное по всему миру сухое игристое вино Просекко, а также в Португалии и Испании.
Почвы в горных виноградниках обычно тонкие, за миллионы лет эрозия снесла плодородную землю и воду вниз по склонам. Однако именно горная местность является ключом к созданию неповторимых ароматных вин.
Горные почвы позволяют выращивать виноград небольшого размера (например, как черника), но с более высоким соотношением кожицы и сока. В кожуре винограда содержится много аромата, вкуса и веществ, благодаря которым вино обладает интенсивным вкусом.
Но виноградники на склонах холмов в Италии, Португалии и Испании также наиболее сложны в уходе. Они больше всего подвержены риску деградации почвы и засухам. Именно поэтому появилось выражение “героическое виноградарство”.
Как отмечает издание Daily Mail со ссылкой на исследование, потеря виноградных культур из-за изменения климата может привести к исчезновению самых популярных по всему миру вин.
Помимо игристого вина Просекко, под угрозой также другие виды – бургундские вина, Гран Крю, Каберне Совиньон, Соаве или портвейн.
В исследовании отмечается, что фермеры и ученые должны работать вместе, чтобы спасти сорта винограда, из которых производят некоторые из самых известных вин в мире.
Наибольшей угрозой исследователи называют обедненную почву и недостаточные осадки.
Возможным решением для предотвращения потери почвы может стать выращивание травы между виноградными лозами, чтобы скрепить землю, а также сбор дождевой воды в резервуарах на склонах холмов.
Как известно, на прошлой неделе, с 3 по 10 июля, мир пережил самую жаркую неделю за всю историю наблюдений. Аномальную жару зафиксировали в Греции, Испании, Италии, Хорватии и многих других странах.
Источник: iScience
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