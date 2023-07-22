Просекко і не тільки: зміни клімату можуть вдарити по популярних видах вин

Через глобальні зміни клімату можуть зникнути види винограду, з яких роблять популярні у всьому світі вина.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому на сайті iScience.

Ідеальним місцем для виноградарства часто є схили пагорбів та гір: через оптимальне сонячне випромінювання, правильні коливання температури вдень і вночі (необхідні для дозрівання винограду), належний дренаж ґрунту.

Усі ці фактори сприяють виготовленню визнаних у всьому світі вин.

Тим не менш, ці ландшафти знаходяться під загрозою через зміну клімату. Збільшення частоти екстремальних погодних явищ прискорює деградацію ґрунту. Інтенсивні локальні опади можуть швидко спричинити обвалення схилів та ерозію ґрунту. Ще одну проблему можуть створити тривалі посухи, які спостерігалися в Європі у 2022 році.

– Ризик полягає не лише у втраті сільськогосподарського продукту чи зміні ландшафту, що негативно впливає на місцеву економіку. Ризик полягає у втраті історії цілих громад та їх культурного коріння, – наголосив провідний автор дослідження доктор Паоло Тароллі з Університету Падуї (Італія).

У дослідженні згадуються виноградники на схилах пагорбів Італії, де, зокрема, виробляють популярне в усьому світі сухе ігристе вино Просекко, а також у Португалії та Іспанії.

Ґрунти в гірських виноградниках зазвичай тонкі, за мільйони років ерозія знесла родючу землю та воду вниз по схилах. Однак саме гірська місцевість є ключем до створення неповторних ароматних вин.

Гірські ґрунти дозволяють вирощувати виноград невеликого розміру (наприклад, як чорниця), але з вищим співвідношенням шкірки та соку. В шкірці винограду міститься багато аромату, смаку і речовин, завдяки яким вино має інтенсивний смак.

Але виноградники на схилах пагорбів в Італії, Португалії та Іспанії також є найскладнішими у догляді. Вони найбільше піддаються ризику деградації ґрунту та посухам. Саме тому з’явився вислів “героїчне виноградарство”.

Як зазначає видання Daily Mail із посиланням на дослідження, втрата виноградних культур через зміни клімату може призвести до зникнення найпопулярніших в усьому світі вин.

Окрім ігристого вина Просекко, під загрозою також інші види – бургундські вина, Гран Крю, Каберне Совіньйон, Соаве чи портвейн.

У дослідженні зазначається, що фермери та науковці мають працювати разом, щоб врятувати сорти винограду, з яких роблять деякі з найвідоміших вин у світі.

Найбільшою загрозою дослідники називають збіднений грунт та недостатні опади.

Можливим рішенням для запобігання втраті ґрунту може стати вирощування трави між виноградними лозами, щоб скріпити землю, а також збір дощової води в резервуарах на схилах пагорбів.

Як відомо, минулого тижня, з 3 по 10 липня, світ пережив найспекотніший тиждень за всю історію спостережень. Аномальну спеку зафіксували в Греції, Іспанії, Італії, Хорватії та багатьох інших країнах.

Джерело: iScience

Джерело : Daily Mail

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