Изменение климата вышло на неизведанную территорию — ученые назвали события, которые об этом свидетельствуют

Ученые заявили, что неофициальные рекорды высокой температуры, которые фиксируются на планете, являются четким признаком того, как вредные вещества, попадающие в окружающую среду из-за деятельности человека, нагревают ее.

Как пишет Associated Press, по словам ученых, жара — это лишь один из способов, с помощью которых планета говорит нам, что что-то серьезно не так.

— Жара задает темп нашего климата во многих отношениях… это никогда не бывает просто жарой, — сказал климатолог из Браунского университета Ким Кобб.

Умирание коралловых рифов, более интенсивные северо-восточные ветры и дым от лесных пожаров, которые этим летом охватили большую часть Северной Америки, являются одними из многих других сигналов климатического бедствия.

— Рост нагрева нашей планеты, вызванный использованием ископаемого топлива, не является неожиданным, но он опасен для нас, людей, и для экосистем, от которых мы зависим. Мы должны остановить это немедленно, — сказал Стефан Рамсторф из Потсдамского института исследований влияния на климат.

Некоторые недавние открытия и события указывают на то, что изменение климата вышло на неизведанную территорию. Речь идет о потеплении океана, дыме от лесных пожаров, более раннем Эль-Ниньо (феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычной не более, чем на 3 °C, — Ред.), а также уменьшение арктического морского льда.

Потепление океана

Большая часть планеты покрыта океанами, которые абсорбировали 90% недавнего потепления, вызванного парниковыми газами, такими как углекислый газ и метан. В апреле температура мирового океана подскочила до 21,1º, что было связано с сочетанием выбросов парниковых газов и формированием раннего Эль-Ниньо.

Недавно опубликованные данные Службы изменения климата Коперник задокументировали “исключительно теплые” температуры океана в Северной Атлантике с “экстремальными” морскими тепловыми волнами возле Ирландии, Великобритании и в Балтийском море.

Дым от лесных пожаров

Несколько волн дыма от лесных пожаров, пришедших с севера Канады, привели к опасному уровню качества воздуха на востоке Северной Америки. Высокий уровень дыма от лесных пожаров стал привычным для Западного побережья, но ученые говорят, что изменение климата сделает лесные пожары и дым более вероятными и интенсивными, и что “дым на Восточном побережье будет учащаться”.

Ранний Эль-Ниньо

Нынешний Эль-Ниньо сформировался на месяц или два раньше, чем обычно, придя на смену Ла-Нинье, который, охлаждая воды Тихого океана, служил демпфером для глобальной температуры.

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует, что существует 98% вероятность того, что по крайней мере один из следующих пяти лет будет самым теплым за всю историю наблюдений, превзойдя 2016 год, когда был чрезвычайно мощный Эль-Ниньо.

Уменьшение антарктического морского льда

Ученые наблюдают, как антарктический морской лед уменьшается до рекордно низкого уровня. По данным Национального центра данных о снеге и льде, 11,7 млн км², покрытых льдом 27 июня, почти на 2,6 млн км² меньше, чем в среднем на эту дату за период 1981-2010 годов.

Иначе говоря, из-под ледникового покрова исчезла территория, которая почти в четыре раза превышает размер штата Техас.

Источник : AP News

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