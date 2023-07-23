Украине нужен полноценный воздушный щит: Зеленский обратился к партнерам после ракетных атак РФ
Украине необходим полноценный воздушный щит, с помощью которого ВСУ смогут победить полномасштабный ракетный террор Российской Федерации.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ВСУ уже показали, что Украина способна сбивать даже те российские ракеты, которыми московские террористы особенно хвастались.
— Благодаря помощи партнеров и предоставленным Украине системам ПВО, наши защитники неба спасли тысячи жизней, — обратил внимание глава государства.
Однако он считает, что для защиты всей территории Украины, всех наших городов и громад, необходимо больше систем противовоздушной обороны.
Президент Украины подчеркивает, что мир не должен привыкать к российскому террору, поэтому его необходимо победить, и это вполне возможно.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик