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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Україна повернула близько 50% захопленої РФ території: Блінкен про контрнаступ ЗСУ

Україна повернула близько 50% захопленої РФ території: Блінкен про контрнаступ ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Україні вдалося повернути близько 50% тимчасово окупованої території, яку Російська Федерація захопила після повномасштабного вторгнення.

Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у коментарі іноземним журналістам.

– Близько 50% того, що спочатку було захоплено, вже повернуто. Це ще відносно ранні дні контрнаступу. Важко… Це не повернеться протягом наступного тижня чи двох. Ми все ще повертаємо, я думаю, через кілька місяців, – сказав Блінкен.

Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року. Тоді війська РФ почали бомбити низку українських міст, серед яких Київ, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, Львів та інші.

Останніми днями Росія завдає масованих ударів по Одесі та області, намагається знищити порти та цивільну інфраструктуру за допомогою ракет різних типів, серед яких Онікс, Калібр, Х-22 та Іскандер-К, а також балістичні Іскандер-М.

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Джерело: The Guardian
Війна в Україні, Ентоні Блінкен, контрнаступ, Одеса, Одеська область, Україна-Росія
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Наталія Кулик
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