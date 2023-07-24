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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Без важкої зброї вагнерівці у Білорусі не можуть бути загрозою для України чи Польщі – ISW

База ПВК Вагнера в Білорусі
Фото: Getty Images

Немає жодних ознак того, що бойовики ПВК Вагнера у Білорусі мають важке озброєння, необхідне для серйозного наступу на Україну або Польщу, оскільки за умовами угоди після невдалої спроби заколоту його мали передати Міноборони РФ.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заперечують загрозу з боку вагнерівців у Білорусі, що напередодні обговорював Лукашенко на зустрічі з Путіним.

За їхніми даними, фото головної бази Вагнера в Целі під Осиповичами, зроблений 23 липня, вказує на те, що транспортні засоби, припарковані на території бази і навколо неї, – це переважно сотні легкових автомобілів, невеликих вантажівок і приблизно 35 напівпричепів.

– Сили Вагнера в Білорусі не становлять військової загрози для Польщі чи України, доки вони не будуть переозброєні механізованою технікою. І навіть тоді вони не становлять реальної загрози для НАТО, – наголошують в ISW.

Напередодні з’явилися нові супутникові знімки військового гарнізону Цель у Білорусі, які свідчать про накопичення військової техніки найманцями російської приватної військової компанії Вагнера.

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Джерело: ISW
Білорусь-Росія, Війна в Україні, ПВК Вагнера, Польща, Російська агресія, Україна-Білорусь
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