”Вагнеровцев” перебрасывают в Беларусь с целью психологического давления на украинцев – Наев

Мероприятия по размещению на территории Беларуси наемников частной военной компании Вагнера происходят с целью запугивания и психологического давления на украинцев.

Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

– Меры, к которым сейчас присоединяются члены ЧВК Вагнера, происходят с целью психологического давления на население Украины. Для запугивания, — отметил он.

Генерал подчеркнул, что украинцев не нужно пугать, а украинские военные делают все, чтобы вражеские разведывательные диверсионные группы не могли успешно действовать на территории Украины, в том числе и в Чернобыльской зоне (Киевская область).

Наев также рассказал о мерах по предупреждению действий врага. Так, в течение последней недели:

разрушены пять участков дорог, которые вели к государственной границе между Украиной и Беларусью;

образовано и заминировано более 60 лесных завалов;

заложено более 2,5 тыс. противотанковых мин.

Также на постоянной основе – еженедельно – происходят тренировки украинских военных.

Наев подчеркнул, что воины “очень мотивированы и натренированы” и делают все для защиты страны.

Наемников ЧВК Вагнера начали перебрасывать в Беларусь после их неудачного мятежа в РФ.

Попытка мятежа “вагнеровцев” во главе с Евгением Пригожиным длилась примерно сутки – 23-24 июня. Боевики не завершили свой “поход на Москву” и вернулись в лагеря после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Одним из условий договоренностей было перемещение наемников в Беларусь.

Силы обороны Украины сейчас дополнительно усиливают государственную границу, чтобы она была непроходимой для российских оккупантов.

Источник: Командование Объединенных сил ВСУ

Фото: Командование Объединенных сил ВСУ

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