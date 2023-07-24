Панцирь-С1 на крыше Минобороны РФ не смог сбить дрон, который упал за 300 метров

Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, размещенный на крыше штаб-квартиры Минобороны РФ, не смог сбить беспилотник, атаковавший Москву.

Русская служба Радио Свобода обратила внимание, что Панцирь-С1 установлен в 300 метрах от места удара.

Из публикаций в соцсетях и спутниковых снимков следует, что Панцирь-С1 не убирали с крыши здания Минобороны после того, как он был установлен в конце 2022 года.

Российские СМИ утверждают, что один из дронов якобы упал в районе Комсомольского проспекта, 17, что в 500 метрах от здания Минобороны РФ, или около 300 метров, если по прямой.

Журналисты Радио Свобода отмечают, что никаких свидетельств работы Панцирь-С1 утром 24 июля очевидцы не видели.

Когда россияне разместили на крыше здания Минобороны Панцирь-С1, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что этот комплекс имеет небольшой радиус действия и является более-менее эффективным для работы по беспилотникам, в частности ударных типов.

24 июля в Москве на рассвете произошли удары беспилотников по двум нежилым зданиям.

Один дрон попал в бизнес-центр на улице Лихачева, а обломки второго обнаружены на Комсомольском проспекте, 17, где повреждена крыша здания Центрального военного оркестра МО РФ. Недалеко находятся сверхсекретные объекты ГРУ.

Источник : Радио Свобода

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