Панцирь-С1 на крыше Минобороны РФ не смог сбить дрон, который упал за 300 метров
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, размещенный на крыше штаб-квартиры Минобороны РФ, не смог сбить беспилотник, атаковавший Москву.
Русская служба Радио Свобода обратила внимание, что Панцирь-С1 установлен в 300 метрах от места удара.
Из публикаций в соцсетях и спутниковых снимков следует, что Панцирь-С1 не убирали с крыши здания Минобороны после того, как он был установлен в конце 2022 года.
Российские СМИ утверждают, что один из дронов якобы упал в районе Комсомольского проспекта, 17, что в 500 метрах от здания Минобороны РФ, или около 300 метров, если по прямой.
Журналисты Радио Свобода отмечают, что никаких свидетельств работы Панцирь-С1 утром 24 июля очевидцы не видели.
Когда россияне разместили на крыше здания Минобороны Панцирь-С1, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что этот комплекс имеет небольшой радиус действия и является более-менее эффективным для работы по беспилотникам, в частности ударных типов.
24 июля в Москве на рассвете произошли удары беспилотников по двум нежилым зданиям.
Один дрон попал в бизнес-центр на улице Лихачева, а обломки второго обнаружены на Комсомольском проспекте, 17, где повреждена крыша здания Центрального военного оркестра МО РФ. Недалеко находятся сверхсекретные объекты ГРУ.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик