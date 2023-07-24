Панцир-С1 на даху Міноборони РФ не зміг збити дрон, який впав за 300 метрів
Зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1, розміщений на даху штаб-квартири Міноборони РФ, не зміг збити безпілотник, що атакував Москву.
Російська служба Радіо Свобода звернула увагу, що Панцир-С1 встановлено за 300 метрів від місця удару.
Із публікацій у соцмережах і супутникових знімків випливає, що Панцир-С1 не прибирали з даху будівлі Міноборони, після того, як його встановили наприкінці 2022 року.
Російські ЗМІ стверджують, що один із дронів нібито впав у районі Комсомольського проспекту, 17, що за 500 метрів від будівлі Міноборони РФ, або близько 300 метрів, якщо по прямій.
Журналісти Радіо Свобода зазначають, що жодних свідчень роботи Панцир-С1 зранку 24 липня очевидці не бачили.
Коли росіяни розмістили на даху будівлі Міноборони Панцир-С1, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що цей комплекс має невеликий радіус дії і є більш-менш ефективним для роботи по безпілотниках, зокрема й ударних типів.
24 липня в Москві на світанку відбулися удари безпілотників по двох нежитлових будівлях.
Один дрон влучив у бізнес-центр на вулиці Лихачова, а уламки другого виявлено на Комсомольському проспекті, 17, де пошкоджено дах будівлі Центрального військового оркестру МО РФ. Неподалік розташовані надсекретні об’єкти ГРУ.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик