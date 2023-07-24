Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Після арешту Гіркіна: у Москві затримали колаборанта Губарєва
Терміново
РФ за дві хвилі ударів Калібрами знищила 100 т гороху та 20 т ячменю на Одещині
Зараз РФ робить все, щоб розділити нас: захисниця Маріуполя про скандал з серіалом за 33 млн грн
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
У Кропивницькому вночі лунали вибухи: що відомо
Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Панцир-С1 на даху Міноборони РФ не зміг збити дрон, який впав за 300 метрів

панцир-с1 на даху міноборони росії
Фото: Getty Images

Зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1, розміщений на даху штаб-квартири Міноборони РФ, не зміг збити безпілотник, що атакував Москву.

Російська служба Радіо Свобода звернула увагу, що Панцир-С1 встановлено за 300 метрів від місця удару.

Із публікацій у соцмережах і супутникових знімків випливає, що Панцир-С1 не прибирали з даху будівлі Міноборони, після того, як його встановили наприкінці 2022 року.

Російські ЗМІ стверджують, що один із дронів нібито впав у районі Комсомольського проспекту, 17, що за 500 метрів від будівлі Міноборони РФ, або близько 300 метрів, якщо по прямій.

Атака дронів на Москву – дрон упав за 300 метрів від Міноборони РФ

Фото: Telegram/Радіо Свобода

Журналісти Радіо Свобода зазначають, що жодних свідчень роботи Панцир-С1 зранку 24 липня очевидці не бачили.

Коли росіяни розмістили на даху будівлі Міноборони Панцир-С1, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що цей комплекс має невеликий радіус дії і є більш-менш ефективним для роботи по безпілотниках, зокрема й ударних типів.

24 липня в Москві на світанку відбулися удари безпілотників по двох нежитлових будівлях.

Один дрон влучив у бізнес-центр на вулиці Лихачова, а уламки другого виявлено на Комсомольському проспекті, 17, де пошкоджено дах будівлі Центрального військового оркестру МО РФ. Неподалік розташовані надсекретні об’єкти ГРУ.

Читайте також
Системи ППО виявилися безпорадними: експерт про атаку дронів на Москву
Удар дронів по Москві 24 липня 2023

Джерело: Радіо Свобода
Безпілотники, Дрони, Міноборони РФ, Москва
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На продовольчий тероризм РФ потрібна глобальна відповідь – Кулеба
атака на порт на Одещині 24 липня
Кремль не контролює небо над стратегічними об’єктами: ГУР про вибухи в Москві
кремль
Системи ППО виявилися безпорадними: експерт про атаку дронів на Москву
Удар дронів по Москві 24 липня 2023
Тактика “довгої руки”: Ігнат пояснив, що треба для боротьби з ракетами та дронами РФ
Юрій Ігнат
Евакуація з передової на безпілотнику: що відомо про британські дрони Malloy та їх технічні характеристики
Дрон Malloy Т150
Відео
Зернова угода: чи можливе її поновлення та які є альтернативи

За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Наталія Кулик
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (24.07.2023)
Панцир-С1 на даху Міноборони РФ не зміг збити дрон, який впав за 300 метрів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (24.07.2023)
Панцир-С1 на даху Міноборони РФ не зміг збити дрон, який впав за 300 метрів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (24.07.2023)
Панцир-С1 на даху Міноборони РФ не зміг збити дрон, який впав за 300 метрів
До травня 2024 року не варто хвилюватися – що буде з цінами на газ в Україні
Цены на газ в Украине
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь