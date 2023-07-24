Панцир-С1 на даху Міноборони РФ не зміг збити дрон, який впав за 300 метрів

Зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1, розміщений на даху штаб-квартири Міноборони РФ, не зміг збити безпілотник, що атакував Москву.

Російська служба Радіо Свобода звернула увагу, що Панцир-С1 встановлено за 300 метрів від місця удару.

Із публікацій у соцмережах і супутникових знімків випливає, що Панцир-С1 не прибирали з даху будівлі Міноборони, після того, як його встановили наприкінці 2022 року.

Російські ЗМІ стверджують, що один із дронів нібито впав у районі Комсомольського проспекту, 17, що за 500 метрів від будівлі Міноборони РФ, або близько 300 метрів, якщо по прямій.

Журналісти Радіо Свобода зазначають, що жодних свідчень роботи Панцир-С1 зранку 24 липня очевидці не бачили.

Коли росіяни розмістили на даху будівлі Міноборони Панцир-С1, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що цей комплекс має невеликий радіус дії і є більш-менш ефективним для роботи по безпілотниках, зокрема й ударних типів.

24 липня в Москві на світанку відбулися удари безпілотників по двох нежитлових будівлях.

Один дрон влучив у бізнес-центр на вулиці Лихачова, а уламки другого виявлено на Комсомольському проспекті, 17, де пошкоджено дах будівлі Центрального військового оркестру МО РФ. Неподалік розташовані надсекретні об’єкти ГРУ.

Джерело : Радіо Свобода

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.