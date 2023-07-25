Был “парализован” и не отдал ни одного приказа: Путина предупредили о мятеже Пригожина за несколько дней

Российские спецслужбы предупредили диктатора Владимира Путина минимум за два-три дня до начала бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Об этом сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на оценку разведки.

Отмечается, что 24 июня, когда Пригожин совершил попытку мятежа, Путин был парализован и не мог действовать решительно. Собеседники издания рассказали, что в течение большей части дня он не отдал ни одного приказа.

Источники издания утверждают, что были приняты меры для усиления безопасности на нескольких стратегических объектах, включая Кремль, где был увеличен штат президентской охраны и роздано больше оружия, но в других аспектах не было ничего сделано.

— У Путина было время, чтобы принять решение о ликвидации (мятежа, — Ред.) и арестовать организаторов. Потом, когда это начало происходить, был паралич на всех уровнях… Был абсолютный ужас и растерянность. Долгое время они не знали, как реагировать, — сказал один из европейских чиновников по вопросам безопасности.

Издание указывает, что это дает наиболее детальное представление о параличе и беспорядке внутри Кремля в первые часы бунта для власти Путина. На прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс отметил, что в течение большей части 36 часов мятежа российские спецслужбы, военные и лица, принимавшие решения, “казалось, плыли по течению”.

Это также свидетельствует о страхе Путина перед прямым противостоянием с главарем боевиков, который в течение десятилетия пользовался поддержкой в российском истеблишменте безопасности.

Пригожин стал неотъемлемой частью глобальных операций Кремля, управляя фермами троллей, которые распространяли дезинформацию в США, и военизированными операциями на Ближнем Востоке и в Африке, прежде чем занял “авангардную позицию” в войне России против Украины.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью The Post назвал оценки разведки “чушью” и заявил, что они распространяются “людьми, которые не имеют никакой информации”.

По словам европейских чиновников по безопасности, отсутствие приказов от Кремля заставило местных чиновников самим решать, как действовать. Не имея четких приказов, местные военные и силовые структуры решили не пытаться остановить вооруженных наемников ЧВК Вагнера.

Многие не могли поверить, что восстание на Вагнера могло произойти без определенной договоренности с Кремлем, несмотря на экстренное телеобращение Путина к россиянам утром в день мятежа.

Так как это считается самым большим провалом правления Путина, ведь вооруженная группа боевиков Пригожина остановились в 200 км от Москвы, не встретив сопротивления, и в конце концов согласилась развернуться после соглашения с Александром Лукашенко.

Беспорядок в Кремле также отражает углубление разногласий внутри российского безопасности и военного истеблишмента относительно ведения войны в Украине, причем многие, в том числе в высших эшелонах служб безопасности и военных, поддерживают стремление Пригожина устранить высшее военное руководство России, говорят европейские чиновники по вопросам безопасности.

Источник : The Washington Post

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