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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Був “паралізований” і не віддав жодного наказу: Путіна попередили про заколот Пригожина за кілька днів

володимир путін
Фото: Getty Images

Російські спецслужби попередили диктатора Володимира Путіна щонайменше за два-три дні до початку бунту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина. Про це повідомило видання The Washington Post, посилаючись на оцінку розвідки.

Зазначається, що 24 червня, коли Пригожин здійснив спробу заколоту, Путін був паралізований і не міг діяти рішуче. Співбесідники видання розповіли, що протягом більшої частини дня він не віддав жодного наказу.

Джерела видання стверджують, що були вжиті заходи для посилення безпеки на кількох стратегічних об’єктах, включаючи Кремль, де було збільшено штат президентської охорони і роздано більше зброї, але в інших аспектах не було нічого зроблено.

— У Путіна був час, щоб ухвалити рішення про ліквідацію (заколоту, – Ред.) і заарештувати організаторів. Потім, коли це почало відбуватися, був параліч на всіх рівнях… Був абсолютний жах і розгубленість. Довгий час вони не знали, як реагувати, – сказав один з європейських чиновників з питань безпеки.

Видання вказує, що це дає найбільш детальне уявлення про параліч і безлад всередині Кремля в перші години бунту для влади Путіна. Минулого тижня директор ЦРУ Вільям Бернс зауважив, що протягом більшої частини 36 годин заколоту російські спецслужби, військові та особи, які ухвалювали рішення, “здавалося, пливли за течією”.

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Це також свідчить про страх Путіна перед прямим протистоянням з ватажком бойовиків, який протягом десятиліття користувався підтримкою в російському безпековому істеблішменті.

Пригожин став невід’ємною частиною глобальних операцій Кремля, керуючи фермами тролів, які поширювали дезінформацію в США, і воєнізованими операціями на Близькому Сході та в Африці, перш ніж зайняв “авангардну позицію” у війні Росії проти України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв’ю The Post назвав оцінки розвідки “нісенітницею” і заявив, що вони поширюються “людьми, які не мають жодної інформації”.

За словами європейських чиновників з безпеки, відсутність наказів від Кремля змусила місцевих чиновників самим вирішувати, як діяти. Не маючи чітких наказів, місцеві військові та силові структури вирішили не намагатися зупинити озброєних найманців ПВК Вагнера.

Багато хто не міг повірити, що повстання Вагнера могло відбутися без певної домовленості з Кремлем, попри екстрене телезвернення Путіна до росіян вранці в день заколоту.

Позаяк це вважається найбільшим провалом правління Путіна, адже озброєна група бойовиків Пригожина зупинилася за 200 км від Москви, не зустрівши опору, і врешті-решт погодилася розвернутися після угоди з Олександром Лукашенком.

Безлад у Кремлі також відображає поглиблення розбіжностей всередині російського безпекового і військового істеблішменту щодо ведення війни в Україні, причому багато хто, зокрема у вищих ешелонах служб безпеки і військових, підтримують прагнення Пригожина усунути вище військове керівництво Росії, кажуть європейські чиновники з питань безпеки.

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Джерело: The Washington Post
Володимир Путін, Кремль, ПВК Вагнера, Росія
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