Держдеп США попередив про можливу операцію РФ у Чорному морі під чужим прапором
Після блокування зернової угоди та масованих атаках на портову інфраструктуру України Росія може готувати у Чорному морі операцію під чужим прапором.
Про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.
– У нас є інформація, яка дозволяє припустити, що вони можуть готувати операцію під чужим прапором – ми так вважаємо. Вони погрожують суднам у міжнародних водах, і вже була атака на Дунаї, – наголосив він.
Міллер також повідомив, що США спільно з партнерами продовують консультації щодо альтернативних шляхів вивезення українського зерна, додавши, що наразі не існує ідеального рішення, яке дозволило б відвантажувати сільгосппродукцію у попередніх обсягах.
– Просто не існує способу вивезти достатню кількість зерна через дунайські порти, або суходолом, або в будь-який інший спосіб, – підсумував речник Держдепу.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик