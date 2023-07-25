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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Держдеп США попередив про можливу операцію РФ у Чорному морі під чужим прапором

Держдеп США попередив про можливу операцію РФ у Чорному морі під чужим прапором
Фото: Getty Images

Після блокування зернової угоди та масованих атаках на портову інфраструктуру України Росія може готувати у Чорному морі операцію під чужим прапором.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

– У нас є інформація, яка дозволяє припустити, що вони можуть готувати операцію під чужим прапором – ми так вважаємо. Вони погрожують суднам у міжнародних водах, і вже була атака на Дунаї, – наголосив він.

Міллер також повідомив, що США спільно з партнерами продовують консультації щодо альтернативних шляхів вивезення українського зерна, додавши, що наразі не існує ідеального рішення, яке дозволило б відвантажувати сільгосппродукцію у попередніх обсягах.

– Просто не існує способу вивезти достатню кількість зерна через дунайські порти, або суходолом, або в будь-який інший спосіб, – підсумував речник Держдепу.

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Війна в Україні, Держдеп США, Зерно, Російська агресія, США-Росія, США-Україна, Чорне море, Чорноморська зернова ініціатива
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За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

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