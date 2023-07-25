Держдеп США попередив про можливу операцію РФ у Чорному морі під чужим прапором

Після блокування зернової угоди та масованих атаках на портову інфраструктуру України Росія може готувати у Чорному морі операцію під чужим прапором.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

– У нас є інформація, яка дозволяє припустити, що вони можуть готувати операцію під чужим прапором – ми так вважаємо. Вони погрожують суднам у міжнародних водах, і вже була атака на Дунаї, – наголосив він.

Міллер також повідомив, що США спільно з партнерами продовують консультації щодо альтернативних шляхів вивезення українського зерна, додавши, що наразі не існує ідеального рішення, яке дозволило б відвантажувати сільгосппродукцію у попередніх обсягах.

– Просто не існує способу вивезти достатню кількість зерна через дунайські порти, або суходолом, або в будь-який інший спосіб, – підсумував речник Держдепу.

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