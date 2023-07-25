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Валентина Летяк, редактор ленты

ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку

ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку
Фото: Факти ICTV

Секретный доклад о работе российской части совместного координационного центра в ходе реализации зерновой инициативы по срыву этой сделки, который подготовили для руководства Кремля, перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Документ посвящен технологиям, которые применялись для препятствования работе зернового коридора и в итоге привели к окончательному разрыву соглашения.

Главной задачей этого так называемого центра было максимальное уменьшение объема зерна, которое вывозилось в рамках инициативы.

— Качественная проверка судов также была одним из ключевых элементов сдерживания бесконтрольного роста экспорта зерна из украинских портов. При этом деятельность российских инспекторов была построена в строгом соответствии с разработанными методическими документами по организации проведения инспекции судов. По результатам проведенных инспекций было ограничено участие в инициативе для 46 судов и задержано в движении 303 судна на общий срок 342 суток, — говорится в документе.

Эти меры были разбиты на несколько этапов. На первом по инициативе Путина приостановлено участие РФ в соглашении с 29 октября по 3 ноября, что “привело к падению объемов вывоза зерна с 4,2 млн в октябре до 2,6 в ноябре”.

На следующем этапе — ограничен допуск судов в порт Южный, уменьшено количество инспекционных команд (не более двух) и были остановки в регистрации зерновозов.

В украинской разведке говорят, что все эти меры позволили РФ эффективно сдерживать количество судов, направлявшихся в украинские порты и значительно ограничить объем вывоза продовольствия. В целом это заблокировало экспорт около 20 млн т грузов.

Отдельное внимание в отчете уделяется срыву поставок зерна по программе Всемирной продовольственной программы Зерно из Украины, поскольку регистрация судов этой организации проходила только после предоставления письменных обязательств о неучастии в зерновой инициативе.

Соответственно, этот секретный доклад свидетельствует о том, что все действия РФ по срыву зерновой сделки — часть единого заранее разработанного плана, а целенаправленный обстрел украинской портовой инфраструктуры — лишь очередной шаг в его реализации, подытожили в ГУР.

Россия сорвала продолжение Черноморской зерновой инициативы, действие которой завершилось 17 июля.

После этого оккупанты несколько дней атаковали одесские порты на Черном море и Дунае дронами и ракетами. Под ударом оказались зерновые терминалы.

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Источник: ГУР
Война в Украине, Владимир Путин, Зерно, Кремль, Разведка, Російська агресія, Черноморская зерновая инициатива
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Наталья Кулик
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