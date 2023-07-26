Путин не уверен в своей способности сплачивать элиту – ISW о реакции на бунт Пригожина

Президент РФ Владимир Путин не уверен, что может сплотить вокруг себя российскую элиту.

Так аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали обнародованную изданием The Washington Post информацию от разведки о том, что руководитель Кремля знал о планах владельца частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина устроить мятеж по меньшей мере за два-три дня до его начала.

Вялая реакция на бунт, считают эксперты, демонстрирует, насколько фракционной стала внутренняя политика Кремля.

Специалисты ISW не исключают, что в настоящее время в РФ пытаются выявить тех представителей российской элиты, которые, вероятно, были готовы встать на сторону Пригожина.

Эксперты предполагают, что Кремль может расценить решение региональных чиновников не останавливать продвижение ЧВК Вагнера как проявление нелояльности.

В частности, дополнительные подозрения мог вызвать губернатор Тульской области и бывший руководитель Сил специальных операций России Алексей Дюмин из-за своих предварительных связей с Пригожиным и его роли в переговорах, завершивших восстание.

– Имеющееся отсутствие реакции Кремля и Путина указывает на то, что аппарат безопасности, вероятно, не был готов к прямому вызову российскому военному руководству и, возможно, не имел возможности быстро прекратить восстание, — отмечают в ISW.

Аналитики Института изучения войны подчеркивают: Кремль, вероятно, отдает себе отчет, что его паралич продемонстрировал определенную нестабильность режима, и, похоже, консолидирует аппарат внутренней безопасности в Росгвардии, чтобы подготовиться к дальнейшим внутренним угрозам и сигнализировать о решимости.

Напомним, что 23 июня владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его наемников, и объявил старт “марша справедливости”.

24 июня вагнеровцы взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже, но, когда их колонна уже была в Московской области, Пригожин сообщил, что после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко вагнеровцы возвращаются в “полевые лагеря”.

25 июля издание The Washington Post со ссылкой на оценку разведки сообщило, что российские спецслужбы предупредили Путина по меньшей мере за два-три дня до начала бунта предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Источник : ISW

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