Путін не впевнений у своїй здатності гуртувати еліту – ISW про реакцію на бунт Пригожина

Президент РФ Володимир Путін не впевнений, що може згуртувати навколо себе російську еліту.

Так аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували оприлюднену виданням The Washington Post інформацію від розвідки про те, що очільник Кремля знав про плани власника приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина влаштувати заколот щонайменше за два-три дні до його початку.

Млява реакція на бунт, вважають експерти, демонструє, наскільки фракційною стала внутрішня політика Кремля.

Фахівці ISW не виключають, що наразі в РФ намагаються виявити тих представників російської еліти, які, імовірно, були готові стати на бік Пригожина.

Експерти припускають, що Кремль може розцінити рішення регіональних чиновників не зупиняти просування ПВК Вагнера як вияв нелояльності.

Зокрема, додаткові підозри міг викликати губернатор Тульської області та колишній керівник Сил спеціальних операцій Росії Олексій Дюмін через свої попередні зв’язки з Пригожиним і його роль у переговорах, які завершили повстання.

– Уявна відсутність реакції Кремля та Путіна вказує на те, що апарат безпеки, ймовірно, не був готовий до прямого виклику російському військовому керівництву та, можливо, не мав можливості швидко припинити повстання, – зазначають в ISW.

Аналітики Інституту вивчення війни наголошують: Кремль, імовірно, усвідомлює, що його параліч виявив певну нестабільність режиму, і, схоже, консолідує апарат внутрішньої безпеки в Росгвардії, щоб підготуватися до подальших внутрішніх загроз та сигналізувати про рішучість.

Нагадаємо, що 23 червня власник ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його найманців, та оголосив старт “маршу справедливості”.

24 червня вагнерівці взяли під контроль військові об’єкти РФ у Ростові-на-Дону та Воронежі, але, коли їхня колона уже була в Московській області, Пригожин повідомив, що після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком вагнерівці повертаються до “польових таборів”.

25 липня видання The Washington Post з посиланням на оцінку розвідки повідомило, що російські спецслужби попередили Путіна щонайменше за два-три дні до початку бунту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Джерело : ISW

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