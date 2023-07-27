Путин хочет подкупить лидеров Африки после разрыва зерновой сделки

В российском Санкт-Петербурге сегодня состоялся саммит Россия — Африка, во время которого президент РФ Владимир Путин решил предложить африканским лидерам, принявшим участие в мероприятии, агропродукцию, пока российские ракеты летят по украинским портам в Черном море и блокируют зерновое соглашение.

Как пишут российские СМИ, Путин объявил, что его государство готово поставлять странам Африки от 20 тыс. до 50 тыс. тонн зерна бесплатно, чтобы закрыть пробел, вызванный разрывом зернового соглашения.

— Мы готовы в ближайшие три-четыре месяца бесплатно предоставить Буркина-Фасо, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тыс. тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку потребителям, — заявил российский диктатор.

Глава Кремля добавил, что российские поставщики готовы замещать украинскую агропродукцию также и на коммерческих началах.

Примечательно, что, несмотря на циничные атаки РФ ракетами по украинским портам, откуда экспортировалось зерно, Путин вместо себя и России обвинил в срыве зерновой сделки страны Запада, которые, по версии президента государства-агрессора, якобы препятствуют поставке зерна и удобрений.

Кроме зерна, по сообщению Reuters, Россия также списала долг Сомали на сумму более $684 млн в рамках сделки, заключенной в кулуарах саммита Россия — Африка.

— Этот шаг сыграет большую роль в завершении списания долгов страны, — заявил министр финансов Сомали Бихи Эгех о сделке с Москвой в сообщении на странице министерства в Facebook.

Подписанное в среду соглашение между Эгехом и заместителем министра финансов России Тимуром Максимовым касается кредитов Парижского клуба.

Напомним, как накануне сообщили в Белом доме, США и союзники работают с официальным Киевом, чтобы найти альтернативные маршруты доставки важнейших видов зерна после того, как Россия разорвала зерновое соглашение.

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