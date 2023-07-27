Путін хоче підкупити лідерів Африки після розриву зернової угоди

У російському Санкт-Петербурзі сьогодні відбувся саміт Росія – Африка, під час якого президент РФ Володимир Путін вирішив запропонувати африканським лідерам, які взяли участь у заході, агропродукцію, поки російські ракети летять по українських портах в Чорному морі та блокують зернову угоду.

Як пишуть російські ЗМІ, Путін оголосив, що його держава готова постачати країнам Африки від 20 тис. до 50 тис. тонн зерна безоплатно, аби закрити прогалину, викликану розривом зернової угоди.

– Ми готові у найближчі три-чотири місяці безоплатно надати Буркіна-Фасо, Малі, Сомалі, ЦАР, Еритреї по 25–50 тис. тонн зерна. Забезпечимо і безоплатну доставку споживачам, – заявив російський диктатор.

Очільник Кремля додав, що російські постачальники готові заміщати українську агропродукцію також і на комерційних засадах.

Примітно, що, попри цинічні атаки РФ ракетами по українських портах, звідки експортувалось зерно, Путін замість себе та Росії звинуватив у зриві зернової угоди країни Заходу, які, за версією президента держави-агресора, нібито перешкоджають постачанню зерна та добрив.

Крім зерна, за повідомленням Reuters, Росія також списала борг Сомалі на суму понад $684 млн у рамках угоди, укладеної в кулуарах саміту Росія – Африка.

– Цей крок відіграє велику роль у завершенні списання боргів країни, – заявив міністр фінансів Сомалі Біхі Егех про угоду з Москвою в повідомленні на сторінці міністерства у Facebook.

Підписана в середу угода між Егехом і заступником міністра фінансів Росії Тимуром Максимовим стосується кредитів Паризького клубу.

Нагадаємо, як напередодні повідомили у Білому домі, США та союзники працюють з офіційним Києвом, щоб знайти альтернативні маршрути доставки найважливіших видів зерна після того, як Росія розірвала зернову угоду.

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