Похоже на битву за остров: эксперты объяснили, как Украина может возвращать Крым

Операция украинских войск по деоккупации Крыма может больше напоминать борьбу за изолированный остров, чем обычное сухопутное сражение.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на мнения экспертов.

Журналисты напоминают, что возвращение полуострова является частью плана контрнаступления Украины.

В то же время Крым “остается самым большим внешнеполитическим трофеем” российского диктатора Владимира Путина. А потому он вряд ли откажется от него без ожесточенной борьбы.

Телеканал обращает внимание, что оккупированный Крым соединен с материковой территорией Украины только двумя сухопутными путями. Один пролегает через узкий Перекопский перешеек, а другой – через водное препятствие в районе Чонгара, и может быть легко перерезан разрушением Чонгарского моста.

В материале говорится, что российские войска существенно наращивают сеть оборонных укреплений на полуострове. Это может усложнить прорыв для украинских военных.

По мнению эксперта по разведке Луизы Джонс, отвоевание Крыма “будет больше похоже на захват острова”. Она уточнила, что перешеек, соединяющий материковую Украину с Крымом, “очень узкий” и “подвержен затоплению водой”.

По словам Джонс, украинская наступательная операция здесь будет нуждаться в значительной поддержке со стороны Воздушных и Военно-морских сил ВСУ.

Эксперты американского аналитического центра RAND Corporation также считают, что вернуть Крым военным путем “будет сложно”. В то же время они предположили, что украинцы могут ослабить боеспособность войск РФ на полуострове с помощью морских дронов-камикадзе.

Украинская армия могла бы блокировать Черноморский флот РФ, потопить российские корабли и ударить по морской инфраструктуре.

– Морские дроны могут позволить украинским войскам блокировать Крым. Усиленные другим оружием, ВСУ могут помешать российским силам использовать его как безопасную гавань, с которой можно атаковать материк или угрожать судоходству в Черном море, — подчеркнули эксперты RAND Corporation.

По их убеждению, на фоне регулярных атак, изоляции и нехватки поставок войска РФ в Крыму “могут стать менее боеспособными”.

Накануне руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны уже скоро зайдут на территорию оккупированного Крыма.

А поздно вечером 28 июля на полуострове взорвался склад боеприпасов войск РФ в Казачьей бухте (Севастополь).

Источник : Sky News

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.