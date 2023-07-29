Зерно РФ для Африки не допоможе подолати кризу – очільник МЗС Італії

Дозвіл Російській Федерації безкоштовно передавати зерно африканським країнам не дасть можливість подолати кризу, спровоковану виходом РФ з Чорноморської зернової угоди. Так вважає міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

За його словами, Італія наполягає на продовженні переговорів, які стосуються продовження роботи зернового коридору, а також підтримує дипломатичні зусилля Туреччини. Таяні стверджує, що саме африканські країни платять за зупинку зернової угоди.

– Шлях, запропонований Путіним, мовляв “ми дамо вам зерно безкоштовно”, неправильний. Якщо ми не повернемося до угоди, ціни на зерно піднімуться, – звернув увагу очільник італійського МЗС.

Під час саміту Росія-Африка російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито РФ обіцяє передати безкоштовно найближчими місяцями по 25-50 тис. тонн зерна шістьом африканським країнам. Серед них – Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, ЦАР і Еритрея.

Проте у середині липня РФ заявила про вихід з Чорноморської зернової угоди, а потім почала завдавати масованих ударів по портовій інфраструктурі України. Згодом представники країни-агресора заявили, що кораблі у Чорному морі вони вважатимуть нібито такими, що перевозять військові вантажі до України.

Джерело: Ansa

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.