Октябрь, 30 в 15:33

29 октября после взрывов во временно оккупированном Севастополе Россия заявила о выходе на неопределенный срок из так называемого зернового соглашения.

Однако есть основания полагать, что ситуация в Крыму является лишь формальным поводом к принятию такого решения, потому что Россия начала сознательно обострять продовольственный кризис еще в сентябре, когда заблокировала движение судов с украинским продовольствием.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в зерновом коридоре за это время скопилось уже 176 судов.

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Некоторые зерновозы, в частности, ожидают выхода уже более трех недель.

Удастся ли возобновить зерновое соглашение и какие альтернативные варианты для экспорта украинской агропродукции, читайте на Фактах ICTV.

Предполагаемый шаг РФ

То, что Россия рано или поздно нарушит условия зерновой сделки, было известно с самого начала.

В частности, представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в комментарии ведущей Вікна-Новини Яне Брензей во время общенационального телемарафона напомнил, как 23 июля, на второй день после подписания соглашения в Стамбуле, когда “еще даже чернила не высохли на документах”, войска обстреляли одесский порт.

А ровно через два месяца, 23 сентября, армия РФ попала в административное здание в припортовой зоне, убив одного человека и еще одного ранив.

Поэтому, говорит Сергей Братчук, новость о выходе России из зерновой сделки – неприятная, но предполагаемая.

Вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики Олег Нивьевский тоже говорит о том, что Россия готовила это решение на протяжении последних двух месяцев.

– Из РФ постоянно поступали заявления, которые подвергали сомнению дальнейшую жизнедеятельность зернового коридора, – добавляет Олег Нивьевский.

Какие последствия будет иметь приостановка действия соглашения для Украины

Даже во время действия зерновой сделки, когда Украине удалось нарастить довольно неплохой темп вывоза продукции, который можно назвать даже рекордным по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения РФ, агрессивные действия России ощутимо отразились на внутренней цене для аграрных производителей. Поэтому украинские производители страдали от ликвидности.

– Раньше все аграрии жаловались на нехватку средств из-за низких внутренних цен, но теперь ситуация с ликвидностью будет еще хуже. Будет больше банкротств среди аграрных производителей, больше неопределенности, меньше засеянных полей, а соответственно, в следующем году будет меньше урожай. Это повлияет не только на экономику Украины или аграрный сектор в частности, но и скажется на глобальной продовольственной безопасности, – выразил убеждение во время общения с ведущей Вікна-Новини Яной Брензей в эфире общенационального телемарафона Олег Нивьевский.

Глобальные последствия зернового шантажа РФ

Вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики Олег Нивьевский уверяет: от зернового шантажа РФ пострадают не только те страны, которые получают украинское зерно.

Такой шаг РФ будет иметь важное глобальное влияние.

– Даже если Украина не экспортирует зерно в какую-либо страну, ощущают влияние даже те государства, которые, например, получают зерно из России, – говорит Олег Нивьевский.

Причина кроется в продовольственной инфляции, которая с начала российской агрессии составляет более 30% в год. А в некоторых странах инфляция может достигать более 100%, то есть цены выросли вдвое.

– Согласно последним данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO – Food and Agriculture Organization, – Ред.), из-за такого поведения России количество людей, которых постигли продовольственные проблемы, увеличится на 25 млн. И это не шутки, – отмечает вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики.

Удастся ли возобновить зерновое соглашение

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук очень надеется, что мир приобщится к сохранению экспорта украинского зерна морским путем, который зарекомендовал себя как достаточно эффективный.

– Возможно, не будет Стамбульских соглашений, возможно, это не будет названо зерновым коридором, возможно, это будут другие международные дипломатические переговоры, чтобы экспорт заработал, потому что он должен работать, – говорит Денис Марчук.

Альтернативные пути экспорта зерна

Украина не прекращала развивать логистические маршруты железной дорогой, автодорогами и речными портами в то время, как 60% экспорта аграрной продукции происходили через порты Одессы.

– Альтернативные логистические направления никуда не делись. Мы не останавливали их развитие. Зерно следует и по железной дороге к нашим партнерам в Польшу, и через речные порты в Румынию, продолжает поставляться украинское зерно и автомобильными путями, – сообщил в комментарии ведущей Вікна-Новини Яне Брензей во время общенационального телемарафона Денис Марчук.

Однако, добавляет заместитель главы Всеукраинского аграрного совета, такие логистические маршруты имеют ограничения.

– Несмотря на наше безудержное желание, всеми этими маршрутами ежемесячно мы сможем реализовать не более 3 млн т, – констатирует Денис Марчук.

Пока Украине не хватает элеваторов, потому что часть из них сосредоточена на оккупированных территориях, в Министерстве агрополитики предложили агропроизводителям хранить продукцию в больших полимерных мешках.

В одном таком мешке, который будет поставляться бесплатно, можно хранить около 200 т продукции.

Конечно, не все виды продукции можно хранить в таких мешках, как семена подсолнечника, например, но таким образом удастся сохранить определенную часть зерна, пока в ближайшие месяцы не заработает на полную мощность экспорт.

Напомним, что Россия объявила о выходе из зернового соглашения после повреждения нескольких кораблей Черноморского флота РФ во время взрывов в Севастополе.

Своей подписью под Инициативой о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, подписанной в Стамбуле 22 июля, Россия обязалась разблокировать три украинских порта – Одесса, Черноморск и Южный – по меньшей мере на 120 дней.

Согласно договоренностям, документ могли пролонгировать на тот же период, если одна из сторон не сообщит о намерении прекратить его действие.

Фото: Министерство инфраструктуры, Александр Кубраков, Минобороны Турции, Depositphotos