Выход из зерновой сделки: Россия готовит корабли и авиацию для блокирования районов Черного моря

После выхода Российской Федерации из Черноморской зерновой инициативы, Вооруженные силы оккупантов активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота.

Об этом сообщают в Military Media Center.

В частности, российские военные отрабатывают блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей.

– Очевидно, россияне практикуют поражение гражданских судов, которые будут следовать и из портов Украины. При этом они продолжают совершенствовать систему обороны Крыма, в частности, Армянского и Перекопского направлений, – говорится в сообщении.

Напомним, секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать действие зернового соглашения, которое завершилось 17 июля.



Также Минобороны РФ заявило, что любое судно, следующее в сторону украинского порта, будет рассматриваться как потенциально перевозящее военный груз.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что компании, владеющие судами, готовы продолжать поставки зерна, если Украина и Турция будут обеспечивать проход судов.

И уже в ночь на 19 июля Россия целенаправленно выпустила ракеты по зерновым терминалам портов Одесса и Черноморск. Разрушениям подверглась зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra и CMA CGM Group.

21 июля в ЦРУ сообщили, что РФ может совершить операцию под фальшивым флагом, атаковав корабль в Черном море и обвинив во всем Украину.

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