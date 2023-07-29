Дружественные Путину хунты и подкуп зерном: как Кремль хочет вытеснить Украину из Африки и усилить свое влияние

В течение двух дней, 27 и 28 июля, в российском Санкт-Петербурге проходит саммит Россия-Африка, в рамках которого к президенту России Владимиру Путину приехали африканские лидеры, как легитимные, так и самопровозглашенные.

Впрочем, в Кремле не удалось добиться такого уровня внимания со стороны государств Африки, на который рассчитывали, хотя официальная Москва и использовала это мероприятие как повод, чтобы попытаться еще больше навредить Украине.

Целью петербургского саммита руководство России ставило усиление своего влияния среди стран Глобального Юга и попытку вернуть утраченные позиции, вызванные вторжением в Украину.

Что происходит на саммите в России, как повлиял разрыв зерновой сделки на африканские государства и какое место и влияние в этом всем имеет Украина — читайте на Фактах ICTV.

Украина — зерно — Россия — Африка

Африка в значительной степени зависит от украинского зерна, и выход России из Черноморского зернового соглашения повлиял на экономики африканских государств, из-за чего сейчас снова начали расти цены на зерновые.

Перед решением Кремля разорвать зерновое соглашение, лидеры из стран Глобального Юга призвали РФ не выходить из Черноморской инициативы, чем Владимир Путин пренебрег.

Для африканских лидеров Путин, который рвет важные для Африки соглашения по продовольствию, силой пытается менять границы на карте и имеет ордер от Международного уголовного суда, вероятно, не выглядит как дружественная фигура.

На этот раз, во время саммита в Петербурге, лидеры Африки вновь призвали к реализации плана мирного урегулирования между Украиной и Россией, который был представлен ими еще в июне, когда африканская делегация сначала посетила Киев, а затем Москву.

Для Африки российско-украинская война — это не только рост цен на зерновые и социальные волнения, вызванные нестабильностью экономики. Одновременно это и отсутствие тех средств на помощь африканским государствам, которые сейчас, со стороны стран Запада, в значительной степени перенаправлены на помощь Украине для отражения вторжения РФ.

Вместо того, чтобы Россия прислушалась к африканским лидерам, Путин попытался избавиться от экспорта из Украины на территории Африки.

— Наша страна может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Тем более, что у нас в этом году снова ожидается рекордный урожай, — сказал Путин.

Российский диктатор предложил предоставить на безвозмездной основе по 25-50 тыс. тонн зерновых для таких стран, как Буркина-Фасо, ЦАР, Эритрея, Сомали, Зимбабве и Мали.

В ответ на это Путина подверг критике генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

— Очевидно, что если убрать с рынка миллионы и миллионы тонн зерна, то это приведет к росту цен. Поэтому не горсткой пожертвований некоторым странам мы исправим это значительное влияние, которое затрагивает всех и везде, — сказал он.

Несмотря на то, что Путин занимается подобной “благотворительностью”, в списке получателей бесплатного российского зерна чувствуется геополитический подтекст. Из шести стран только Сомали проголосовала против России в Организации Объединенных Наций в феврале, поддержав резолюцию, которая призвала к прекращению войны в Украине. В Мали и Центральноафриканской Республике российская группа наемников Вагнера поддерживает авторитарные правительства.

Саммит России и некоторых государств Африки

В этом году на второй саммит Россия-Африка прибыло лишь 17 африканских лидеров, что заметно меньше, чем на первое такое мероприятие, которое состоялось в 2019 году и куда приехало 45 лидеров из 54 государств.

Впрочем, несмотря на значительно меньшее количество глав государств, в Санкт-Петербург все же прибыли такие влиятельные лидеры Африки, как президенты Египта, ЮАР и Сенегала, а также лидеры из Камеруна, Конго и Уганды. Также в Россию приехали и главы хунт из Мали и Буркина-Фасо, и главы правительства из Эфиопии, Алжира и Марокко.

Кроме лидеров, в Россию в этом году съехались делегации из африканских стран, министры и послы.

В Кремле меньшее количество представителей государств из Африки объясняют тем, что якобы на африканских лидеров давят США, Франция и другие государства.

Впрочем, как рассказали BBC-Украина в украинском Центре исследования Африки, причиной является токсичность Владимира Путина и РФ для так называемого Глобального Юга.

К похожему выводу пришли и в редакции The New York Times, которые указывают, что существенное уменьшение африканских представителей в Петербурге является показателем ослабления позиций Кремля в Африке.

Как отмечает NYT, американские чиновники в частных разговорах радовались низкой явке на саммите.

Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд, верный американский союзник, который ранее дал понять, что примет участие в саммите, отказался в последнюю минуту, чтобы не дать Путину символической победы, сказал в интервью один западный чиновник.

Но в Санкт-Петербурге некоторые африканские лидеры засыпали Путина похвалами. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, который находится под санкциями США, сказал Путину во время телевизионной встречи в кулуарах саммита, что его страна “выражает солидарность” с Россией в ее войне в Украине, согласно русскому переводу его высказываний.

Некоторые эксперты заявили, что позиционирование Кремлем России как бастиона консервативных ценностей может найти отклик у африканских лидеров, исповедующих те же самые ценности. К таким лидерам относится Йовери Мусевени из Уганды, который подвергся международной критике за принятие жесткого антигейского закона — и который в четверг опубликовал в Twitter изображение улыбающегося рукопожатия с господином Путиным.

— Это один из способов сказать: “Мы с вами на одной волне”, — сказал Мвемба Дизолеле, возглавляющий Африканскую программу в Центре стратегических и международных исследований, имея в виду консервативный месседж России.

Но над саммитом нависла геополитика, поскольку из шести стран, которые, по словам Путина, получат бесплатное зерно, только Сомали проголосовала против России в ООН в феврале, поддержав резолюцию, которая призвала к прекращению войны в Украине. В Мали и Центральноафриканской Республике российская группа наемников Вагнера поддерживает авторитарные правительства.

На этой неделе Кремль заявил, что Путин проведет встречи с каждым из присутствующих лидеров. Это заметное отличие от декабрьского саммита в Вашингтоне, когда лишь некоторые из них встретились с Байденом с глазу на глаз, и, возможно, это свидетельствует о более насущном желании Путина укрепить отношения.

Также нерешенным остается вопрос ЧВК Вагнер в Африке после мятежа против Москвы. Эксперты считают, что Кремль попытается использовать контакты главаря наемников Евгения Пригожина и политическую добрую волю в Африке, несмотря на мятеж ЧВК.

По словам американских чиновников, Путин еще не решил, каким будет будущий статус Вагнера в Африке или какой будет роль Пригожина.

Беспокойство на Африканском континенте

Параллельно с саммитом Россия-Африка в таких африканских государствах, как Нигер, Конго и Руанда несколько дней продолжаются беспорядки.

Так, перед началом саммита, 26 июля, в Нигере президентская гвардия задержала президента Мохамеда Базума и заявила о свержении его власти. Мохамед Базум был одним из союзников Украины, его государство поддерживало Украину в рамках Крымской платформы.

При этом в США не видят связи между госпереворотом в Нигере и деятельностью России, как, например, активностью ЧВК Вагнера.

Несмотря на это, главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин уже публично поддержал мятеж в Нигере.

Уже сегодня, 28 июля, стало известно, что военнослужащие Руанды перешли границу Демократической Республики Конго и напали на пограничников. Это событие, произошедшее во время саммита Россия-Африка, только усиливает признаки нестабильности на континенте, в то время, когда Владимир Путин пытается достичь своих геополитических интересов, пользуясь ослабленным положением некоторых африканских стран.

Что касается мятежа в Нигере, то, как пишет Bloomberg, если военный переворот завершится удачно для мятежников, это может образовать на территории Африки пояс военных стран, простирающийся от Атлантического океана до Красного моря, и большинство из них являются более дружественными к России, чем к Западу.

Нигер является стратегически важным для США, Франции и Европейского Союза, поскольку у первых двух государств есть в Нигере военный контингент, когда же ЕС рассматривал африканское государство как союзника в попытке борьбы с нелегальной иммиграцией из Африки.

Успех мятежников может заставить Нигер пойти путем соседних Мали и Буркина-Фасо, где правительства были заменены хунтами, которые недружественно настроены по отношению к бывшей колониальной власти Франции и более дружественно настроены по отношению к России.

Усиление влияния России в Африке

Кроме зерна, РФ в последние месяцы активно усиливает свою деятельность в странах Африки, параллельно с этим пытаясь вытеснить Украину с континента.

Российские инициативы на Глобальном Юге могут увеличить зависимость континента от Кремля и российских технологий, пишет BBC.

— Речь идет об участии в модернизации сельского хозяйства, развитии атомной энергетики (Россия уже строит АЭС в Египте), горнодобывающей промышленности (Росатом планирует добывать уран в Намибии и Танзании), экспорте вооружений, — пишет издание.

Также Россия хочет усилить свое информационное влияние в этих государствах, регулярно внедряя свои проекты с африканскими медиа и расширяя сеть прокремлевских СМИ на территории Африки.

Кроме того, РФ продвигает свое влияние и увеличением количества студентов в российских университетах, давая квоты на бюджетные места студентам из Африки. На континенте также открываются и новые филиалы российских вузов.

В украинском Центре исследований Африки в комментарии BBC сравнили то, как Россия предоставляет Африке гуманитарную помощь, с попыткой дать взятку.

— Россия присылает гражданскую технику (Сьерра-Леоне), бесплатные удобрения (Кения, Малави), мобильные лаборатории по выявлению инфекций и врачебные миссии. Сомали на саммите списали почти $690 млн долга. Все указанные страны объединяет то, что они поддерживают целостность Украины в ООН, — пишет BBC.

Чем может ответить Украина

Сегодня, учитывая российско-украинскую войну, официальный Киев не может дать подобное странам Африки, учитывая разницу в ресурсах между Украиной и РФ.

В то же время, параллельно с ростом российского внимания к Африке, в течение последнего года растет и влияние Украины на Глобальном Юге: увеличиваются дипломатические связи украинского МИД с африканскими государствами, делегации лидеров стран Африки ездят с предложениями в Киев, а делегации африканских журналистов приезжают к президенту Владимиру Зеленскому и берут у него интервью.

В течение последнего года украинский лидер имел переговоры с десятками коллег из Африки, а глава МИД Дмитрий Кулеба посетил 11 стран региона с официальными визитами. Также, в рамках инициативы Grain from Ukraine, из украинских портов было экспортировано 200 тыс. тонн зерна в Африку.

Примечательно, что во время начала саммита Россия-Африка глава украинского внешнеполитического ведомства Кулеба находился в командировке в Либерии, где был почетным гостем на праздновании либерийского дня независимости.

Впрочем, как отмечает BBC, увеличение активности со стороны только официального Киева не является достаточным, чтобы перевесить российское влияние.

— Украинские аграрные компании могли бы не только поставлять зерно, но и способствовать модернизации сельского хозяйства африканских стран, которые на фоне войны все больше говорят о необходимости самообеспечения продовольствием. Россия уже предлагает свои услуги в этой сфере, — пишет издание.

А африканская потребность во внедрении цифровых услуг может равняться на украинские IT-компании, которые могли бы внедрить свои проекты на территории континента.

Из-за начала российского полномасштабного вторжения из Украины выехало немало африканских студентов, что также не дает плюсов влияния Киева в Африке.

По мнению экспертов, завершение российско-украинской войны победой Украины могло бы предоставить гарантии безопасности для стран запада Африки, которые страдают от джихадистских организаций.

Дружественные Путину хунты в Мали и Буркина-Фасо получили свою власть именно из-за неудач гражданских правительств в борьбе с джихадистами.

В Центре исследования Африки отмечают, что ключевым вопросом является то, как их заинтересовать деятельностью на континенте, потому что МИД может оказывать помощь, но отнюдь не определять планы компаний.

— Отличие Украины от России — в том, что во многих секторах для потенциального сотрудничества доминируют частные компании, — пишет издание.

Сегодня до сих пор остается достаточно мало украинских компаний, которые привлечены к сотрудничеству с Африканским континентом, а влияние государственных структур и нескольких неправительственных организаций Украины в Африке не является столь заметным. Этого тем более не хватает, по сравнению с тем, что пытается развернуть на территории Глобального Юга Кремль.

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