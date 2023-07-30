У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо

30 липня, у День Військово-морського флоту РФ, Москву та Підмосков’я нібито атакували безпілотники.

У Міноборони стверджують, що один БпЛА протиповітряна оборона знищила в повітрі над територією Одинцовського району Московської області.

Ще два безпілотники нібито придушили засобами радіоелектронної боротьби, тому дрони, втративши управління, впали на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті.

Мер російської столиці Сергій Собянін зауважує, що фасади на двох офісних вежах Сіті мають незначні пошкодження.

До слова, в одній із веж Москва-Сіті, де вночі пролунали вибухи, розміщено відразу три російських міністерства – Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв’язку.

Джерело: Міноборони Росії, Сергій Собянін

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