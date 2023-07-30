Потребує перевіркиТетяна Забожко, редакторка стрічки
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
30 липня, у День Військово-морського флоту РФ, Москву та Підмосков’я нібито атакували безпілотники.
У Міноборони стверджують, що один БпЛА протиповітряна оборона знищила в повітрі над територією Одинцовського району Московської області.
Ще два безпілотники нібито придушили засобами радіоелектронної боротьби, тому дрони, втративши управління, впали на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті.
Мер російської столиці Сергій Собянін зауважує, що фасади на двох офісних вежах Сіті мають незначні пошкодження.
До слова, в одній із веж Москва-Сіті, де вночі пролунали вибухи, розміщено відразу три російських міністерства – Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв’язку.
Джерело: Міноборони Росії, Сергій Собянін
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