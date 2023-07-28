Мэр Москвы Собянин пожаловался на ночную атаку беспилотника
В четыре утра 28 июля мэр Москвы Сергей Собянин пожаловался на новую атаку беспилотника.
БПЛА, утверждает глава российской столицы, сбили силы Министерства обороны РФ.
Разрушений и пострадавших якобы нет.
– Сами запускают и сбивают. Запускают и сбивают. “Входит и выходит”, – насмехается над россиянами спикер Украинской добровольческой армии Юг, глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Напомним, что в начале рабочей недели Сергей Собянин также сообщал об атаке беспилотников.
Тогда мэр заявил об ударах двух дронов по двум нежилым зданиям.
Как уточнили в экстренных службах, один беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева, а обломки второго повредили крышу здания Центрального военного оркестра МО РФ, находящегося рядом со зданием Министерства обороны РФ в центре Москвы.
Таким образом зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, расположенный на крыше штаб-квартиры Минобороны РФ всего в 300 метрах от места удара, не смог сбить атаковавший Москву беспилотник.
Источник: Мэр Москвы Сергей Собянин
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