В четыре утра 28 июля мэр Москвы Сергей Собянин пожаловался на новую атаку беспилотника.

БПЛА, утверждает глава российской столицы, сбили силы Министерства обороны РФ.

Разрушений и пострадавших якобы нет.

– Сами запускают и сбивают. Запускают и сбивают. “Входит и выходит”, – насмехается над россиянами спикер Украинской добровольческой армии Юг, глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Напомним, что в начале рабочей недели Сергей Собянин также сообщал об атаке беспилотников.

Тогда мэр заявил об ударах двух дронов по двум нежилым зданиям.

Как уточнили в экстренных службах, один беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева, а обломки второго повредили крышу здания Центрального военного оркестра МО РФ, находящегося рядом со зданием Министерства обороны РФ в центре Москвы.

Таким образом зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, расположенный на крыше штаб-квартиры Минобороны РФ всего в 300 метрах от места удара, не смог сбить атаковавший Москву беспилотник.

Источник: Мэр Москвы Сергей Собянин

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