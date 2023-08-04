Подбитый Оленегорский горняк поставили к причалу в Новороссийске – спутниковые снимки

Российский десантный корабль Оленегорский горняк после поражения дронами поставили к причалу в Новороссийске.

Спутниковые снимки с пришвартованным кораблем в Twitter обнародовал военный аналитик Джозеф Демпси.

Он отметил, что Оленегорский горняк поставлен к причалу в Новороссийске, а его левый борт подпирает вспомогательное судно.

Russia ???????? Ropucha LST reportedly ‘Olenegorsky Gornyak’ at Novorossiysk (44.71930° N, 37.82781° E), visibly listing to port following Ukraine ???????? naval drone attack

????: @planet 04 August 07:08 UTC pic.twitter.com/PNDmRGxj7w — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) August 4, 2023

Как известно, в Новороссийске нет сухого дока для ремонта кораблей такого размера. Ближайший соответствующий сухой док есть во временно оккупированной Керчи.

Напомним, 4 августа надводные беспилотники поразили десантный корабль РФ Оленегорский горняк в бухте Новороссийска.

В сети обнародовали видео, как начиненный 450 кг тротила надводный дрон направляется к вражескому кораблю.

Оленегорский горняк после встречи с дроном получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи.

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