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Валентина Чорна, редактор ленты

Подбитый Оленегорский горняк поставили к причалу в Новороссийске – спутниковые снимки

Оленегорський горняк

Российский десантный корабль Оленегорский горняк после поражения дронами поставили к причалу в Новороссийске.

Спутниковые снимки с пришвартованным кораблем в Twitter обнародовал военный аналитик Джозеф Демпси.

Он отметил, что Оленегорский горняк поставлен к причалу в Новороссийске, а его левый борт подпирает вспомогательное судно.

Как известно, в Новороссийске нет сухого дока для ремонта кораблей такого размера. Ближайший соответствующий сухой док есть во временно оккупированной Керчи.

Напомним, 4 августа надводные беспилотники поразили десантный корабль РФ Оленегорский горняк в бухте Новороссийска.

В сети обнародовали видео, как начиненный 450 кг тротила надводный дрон направляется к вражескому кораблю.

Оленегорский горняк после встречи с дроном получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи.

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