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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Підбитий Оленегорский горняк поставили до причалу у Новоросійську – супутникові знімки

Оленегорський горняк

Російський десантний корабель Оленегорский горняк після ураження дронами поставили до причалу у Новоросійську.

Супутникові знімки із пришвартованим кораблем у Twitter оприлюднив військовий аналітик Джозеф Демпсі.

Він зазначив, що Оленегорский горняк поставлений до причалу в Новоросійську, а його лівий борт підпирає допоміжне судно.

Як відомо, в Новоросійську немає сухого доку для ремонту кораблів такого розміру. Найближчий відповідний сухий док є у тимчасово окупованій Керчі.

Нагадаємо, 4 серпня надводні безпілотники уразили десантний корабель РФ Оленегорский горняк у бухті Новоросійська.

У мережі оприлюднили відео, як начинений 450 кг тротилу надводний дрон прямує до ворожого корабля.

Оленегорский горняк після зустрічі з дроном дістав серйозну пробоїну та наразі не може виконувати свої бойові завдання.

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