Підбитий Оленегорский горняк поставили до причалу у Новоросійську – супутникові знімки
Російський десантний корабель Оленегорский горняк після ураження дронами поставили до причалу у Новоросійську.
Супутникові знімки із пришвартованим кораблем у Twitter оприлюднив військовий аналітик Джозеф Демпсі.
Він зазначив, що Оленегорский горняк поставлений до причалу в Новоросійську, а його лівий борт підпирає допоміжне судно.
Russia ???????? Ropucha LST reportedly ‘Olenegorsky Gornyak’ at Novorossiysk (44.71930° N, 37.82781° E), visibly listing to port following Ukraine ???????? naval drone attack
????: @planet 04 August 07:08 UTC pic.twitter.com/PNDmRGxj7w
— Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) August 4, 2023
Як відомо, в Новоросійську немає сухого доку для ремонту кораблів такого розміру. Найближчий відповідний сухий док є у тимчасово окупованій Керчі.
Нагадаємо, 4 серпня надводні безпілотники уразили десантний корабель РФ Оленегорский горняк у бухті Новоросійська.
У мережі оприлюднили відео, як начинений 450 кг тротилу надводний дрон прямує до ворожого корабля.
Оленегорский горняк після зустрічі з дроном дістав серйозну пробоїну та наразі не може виконувати свої бойові завдання.