Підбитий Оленегорский горняк поставили до причалу у Новоросійську – супутникові знімки

Російський десантний корабель Оленегорский горняк після ураження дронами поставили до причалу у Новоросійську.

Супутникові знімки із пришвартованим кораблем у Twitter оприлюднив військовий аналітик Джозеф Демпсі.

Він зазначив, що Оленегорский горняк поставлений до причалу в Новоросійську, а його лівий борт підпирає допоміжне судно.

Russia ???????? Ropucha LST reportedly ‘Olenegorsky Gornyak’ at Novorossiysk (44.71930° N, 37.82781° E), visibly listing to port following Ukraine ???????? naval drone attack

????: @planet 04 August 07:08 UTC pic.twitter.com/PNDmRGxj7w

— Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) August 4, 2023