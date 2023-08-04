Саудівська Аравія проінформує Росію про результати мирного саміту щодо України – Politico

Цими вихідними, 5-6 серпня, до міста Джидда в Судовській Аравії з’їдуться десятки радників із національної безпеки та високопосадовців, щоб обговорити мирний план щодо України.

Про це пише видання Politico.

Мета зустрічі – об’єднати країни “глобального Півдня”, як-от Індія, Бразилія і ПАР, а також країни Європейського Союзу, США і Канади для підтримки мирного плану України.

Бразилія та Індія не завжди займали однозначну позицію щодо війни Росії проти України; Європейський Союз та Україна хочуть залучити їх на свій бік. Росії на цій зустрічі не буде, Китаю теж.

Видання зазначає, що ця дипломатична зустріч – остання спроба Саудівської Аравії відновити свій імідж після вбивства саудівського журналіста Джамала Хашоггі в Стамбулі.

Минулого тижня до Джидди прибув радник із національної безпеки США Джейк Салліван на тлі повідомлень про те, що найближчим часом може бути досягнуто прориву на Близькому Сході, що охоплює ізраїльсько-палестинський конфлікт. Тепер Ер-Ріяд спробує стати майданчиком для обговорення мирного плану України.

З моменту початку війни Саудівська Аравія не тільки підтримувала прямі контакти з Москвою, а й намагалася домогтися повернення українських дітей, вивезених до Росії.

І Саудівська Аравія, і Росія є членами групи країн-експортерів нафти ОПЕК+, а наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман минулого місяця провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним після рішення його країни скоротити видобуток нафти.

Хоча поки що незрозуміло, чи буде Мухаммед бін Салман присутнім на зустрічі цими вихідними, очікується, що Саудівська Аравія проінформує Росію про її результати.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що розглядає цей саміт як крок на шляху до глобального саміту миру, який має відбутися восени. Тоді зберуться глави держав і урядів у рамках G20 або Генеральної Асамблеї ООН.

Варто зазначити, Україна рішуче наполягає тільки на своєму мирному плані.

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