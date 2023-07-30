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Илья Нежигай, редактор ленты

Без РФ: WSJ узнали о планах Саудовской Аравии провести мирные переговоры по Украине

Без РФ: WSJ узнали о планах Саудовской Аравии провести мирные переговоры по Украине
Фото: Getty Images

Саудовская Аравия хочет провести в начале августа мирные переговоры по российско-украинскому вопросу.

Как пишет американская газета The Wall Street Journal, в рамках этого мероприятия приглашение для России отсутствует.

Переговоры по мирным процессам должны состояться между Украиной, странами Запада и такими странами, как Индия и Бразилия, которые ранее придерживались частичного нейтралитета.

По данным издания, которое ссылается на дипломатов, готовящих переговорную площадку, встреча должна состояться 5-6 августа в Джидде, куда, как ожидается, прибудут делегации из 30 стран мира.

— Это происходит на фоне растущей борьбы между Кремлем и западными сторонниками Украины за поддержку крупных развивающихся стран, многие из которых занимают нейтральную позицию относительно войны в Украине, — говорится в материале.

Газета указывает, что со стороны официального Киева и стран Запада есть надежда, что результатом встречи станет мирный саммит в конце 2023 года.

Также издание узнало о планах подписать по результатам встречи документ, который будет включать общие принципы решения российско-украинской войны, которые в будущем должны стать началом для мирных переговоров с Россией.

Встреча в Джидде в этом году не будет предусматривать участие России.

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Источник: The Wall Street Journal
Война в Украине, Російська агресія, Саудівська Аравія, Украина
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