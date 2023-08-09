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Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Серія атак дронів на російські кораблі: від яких суден найбільше залежать війська РФ

танкер Сиг

Російські війська, що зосереджені в Сирії та Середземному морі, дуже залежні від суден SIG, Sparta IV та ще кількох інших цивільних суден.

Саме SIG та Sparta IV, хоч і ходять під цивільними прапорами, уже давно уклали контракти на транспортування палива та військових вантажів між Росією та Сирією.

А все тому, що російські військові кораблі не можуть пройти через Босфор із 28 лютого 2022 року.

У розвідці Міноборони Великої Британії наголошують: атаки морськими дронами все більше перетворюються на основний компонент сучасної морської війни.

На правдивість їхнього припущення вказує, зокрема, те, що лише на початку серпня, імовірно, морські дрони атакували та пошкодили російський торговельний танкер Sig, великий десантний корабель Оленегорский горняк, а також поки не уразили патрульні катери, які, ймовірно, супроводжували торговельне судно Sparta IV.

Британські розвідники не виключають, що надалі морські надводні дрони атакуватимуть найслабші ланки морських шляхів постачання Росії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 532-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Yörük Işık

Війна в Україні, Велика Британія, Дрони, Розвідка, Російська агресія, РФ, флот РФ, Чорне море
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