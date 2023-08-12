В Калужской области РФ ночью якобы сбили дрон
В Калужской области Российской Федерации ночью якобы сбили беспилотник.
Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша в Telegram.
По его словам, дрон сбили ночью на 12 августа в Дзержинском районе, но вроде как последствий для людей и инфраструктуры нет.
Больше деталей российский губернатор не сообщил.
Кстати, Калужская область граничит с Московской.
9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде Московской области произошел мощный взрыв.
Утром 10 августа на Москву снова якобы направлялись два беспилотника.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко