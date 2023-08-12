Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение
Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания
Срочно
В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы: что известно
РФ ударила Кинжалами по Прикарпатью: погиб ребенок
Когда теряется статус беженца в Польше: эксперт рассказал, что нельзя делать
Мир
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Калужской области РФ ночью якобы сбили дрон

калузька обл

В Калужской области Российской Федерации ночью якобы сбили беспилотник.

Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша в Telegram.

По его словам, дрон сбили ночью на 12 августа в Дзержинском районе, но вроде как последствий для людей и инфраструктуры нет.

Больше деталей российский губернатор не сообщил.

Кстати, Калужская область граничит с Московской.

Читайте также
В Москве сообщают о взрыве у Живописного моста: закрыт аэропорт Внуково
вибух у москві

9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде Московской области произошел мощный взрыв.

Утром 10 августа на Москву снова якобы направлялись два беспилотника.

Безпілотники, Дрони, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Тревожная ночь. Над Крымом летали беспилотники, слышались взрывы
В Калужской области РФ ночью якобы сбили дрон
Ночная атака дронов: ночью в Запорожской области сбили три БпЛА Shahed
дрон шахед Shahed
Российские войска обстреляли приграничье Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях
В Калужской области РФ ночью якобы сбили дрон
Минфин США ввел санкции против четырех российских миллиардеров
санкції проти Росії
Во время оккупации Киевщины бежал в сопровождении спецназа РФ. СБУ сообщила о подозрении экс-лидеру Компартии Симоненко
Петро Симоненко компартія
Видео
Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (11.08.2023)
В Калужской области РФ ночью якобы сбили дрон
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (11.08.2023)
В Калужской области РФ ночью якобы сбили дрон
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (11.08.2023)
В Калужской области РФ ночью якобы сбили дрон
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (11.08.2023)
В Калужской области РФ ночью якобы сбили дрон
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь