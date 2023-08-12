У Калузькій області РФ уночі нібито збили дрон
У Калузькій області Російської Федерації вночі нібито збили безпілотник.
Про це повідомив губернатор області Владислав Шапша в Telegram.
За його словами, дрон збили вночі на 12 серпня у Дзержинському районі, але начебто наслідків для людей та інфраструктури немає.
Більше деталей російський губернатор не повідомив.
До речі, Калузька область межує з Московською.
9 серпня на Загорському оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді Московської області стався потужний вибух.
Уранці 10 серпня на Москву знову нібито прямували два безпілотники.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко