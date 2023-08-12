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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Калузькій області РФ уночі нібито збили дрон

калузька обл

У Калузькій області Російської Федерації вночі нібито збили безпілотник.

Про це повідомив губернатор області Владислав Шапша в Telegram.

За його словами, дрон збили вночі на 12 серпня у Дзержинському районі, але начебто наслідків для людей та інфраструктури немає.

Більше деталей російський губернатор не повідомив.

До речі, Калузька область межує з Московською.

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9 серпня на Загорському оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді Московської області стався потужний вибух.

Уранці 10 серпня на Москву знову нібито прямували два безпілотники.

Безпілотники, Дрони, Росія
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