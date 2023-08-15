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Юлия Захарченко, редактор ленты

Парад в Варшаве в честь Дня Войска Польского: где смотреть трансляцию

польські військові
Фото: Depositphotos

В Варшаве состоится большой военный парад с участием техники и авиации в честь Дня Войска Польского 15 августа. В этом году празднование будет проходить под лозунгом Сильная Бело-Черная.

Так, оно начнется на Вислостраде 15 августа в 14:00 по польскому времени, то есть в 15:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляцию военного парада в честь Дня Войска Польского 15 августа можно посмотреть на Фактах ICTV.

По данным Министерства обороны Польши, в военном шествии примут участие около 200 единиц техники, 92 самолета, танки M1A1 Abrams и K2, пусковые установки HIMARS, системы ПВО Patriot, боевые беспилотники Bayraktar TB2 и Borsuk.

В то же время в Варшаве состоятся также центральные торжества и другие мероприятия, связанные с празднованием Дня Войска Польского. В частности, на Национальном стадионе организуют военный пикник.

По информации Минобороны Польши, будет затруднено движение транспорта и пешеходов на некоторых улицах, в частности, на двух мостах. Среди них — Гданский мост с 08:00 до 15:00 и Шильско-Домбровский мост с 13:00 до 16:00 (по варшавскому времени).

Ниже приведен перечень адресов, где перекрывают движение с 20:00 14 августа до 18:00 15 августа по польскому времени:

  • Вислострада в обоих направлениях (от моста Генерала Грота-Ровецкого до Лазенковского);
  • ул. Черняковская, западная проезжая часть (от Лазенковской до Гагарина);
  • ул. Краевского, Венедув, Сангушко, Биль, Мостовая, Водная, спуски к Вислострадскому тоннелю на остановках в районе Центра науки Коперник;
  • ул. Гродзская, Новы Свят (от Аллеи Солидарности до Вислострады);
  • ул. Карова, Липовая, Генста, Висляна (от Броварной до Набережной Костюшковской);
  • ул. Добрая (от Липовой до Каровой).

Военная техника, Військовий парад, Міст, Парад, Польша
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